Se aprobó este jueves el cupo laboral trans/no binarie en Valle Hermoso

Se aprobó este jueves en el Concejo Deliberante de la ciudad de Valle Hermoso la ordenanza de Cupo Laboral Trans-No Binarie.

El proyecto en cuestión fue presentado por el Ejecutivo Municipal, a cargo del Intendente Jorge Omar Caserio, y es el resultado del trabajo conjunto con las organizaciones Putxs Peronistas Punilla, Punilla diversa y el Partido Justicialista de Valle Hermoso.

A través de esta ordenanza se busca la inclusión real y plena de personas trans y no binaries en el ámbito del trabajo público estatal. Asimismo, se planteó ante el Concejo Deliberante la necesidad de avanzar también -en futuros proyectos- en Salud, Vivienda y Educación.

La iniciativa constituye un avance significativo en el ámbito legislativo, toda vez que -a diferencia de los proyectos del ámbito nacional o provincial- no sólo legisla sobre la inclusión laboral para el colectivo Trans, sino que también incluye al colectivo No Binarie.

Al respecto, Ignacio Silva, referente departamental de Putxs Peronistas y coordinador de Punilla Diversa, expresó: "Hoy Valle Hermoso dio una muestra muy rotunda de verdadera inclusión. La inclusión no sería plena sino incluyera a lxs compañerxs No Binarixs. En este sentido ha sido un proyecto pionero, que viene a saldar viejas demandas de la comunidad Trans y No Binarie, no sólo en lo que respecta al trabajo, sino también a vivienda, salud y educación."

"Es una enorme alegría participar del antecedente simbólico que significa para la comunidad No Binarie, ser incluides como identidad en una ordenanza municipal", dijo al respecto la referente de No Binaries Punilla, Lupita Martin Rodriguez.

A través de la ordenanza aprobada, como mínimo de dos personas ingresarán a trabajar en forma efectiva en el Municipio, cuya planta permanente actual es de 49 personas.

La ordenanza: