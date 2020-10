El gremio de judiciales convocó a un paro para este viernes en Córdoba

El gremio que agrupa a los trabajadores judiciales de Córdoba convocó a un paro para este viernes 9 de octubre. La medida de fuerza se extenderá por 24 horas y durante la jornada se presentará la primera tanda de reclamos administrativos por los retroactivos salariales adeudados. Afectará tanto el trabajo presencial como al teletrabajo.

“La agenda de puntos sobre los que las empleadas y empleados judiciales necesitamos respuesta es urgente porque en muchos y variados aspectos la situación es extrema y no da para más. Hasta el momento las respuestas del mismo tribunal o la administración son escasas o no han llegado y el malestar en la planta crece. En efecto, en el plano salarial continúa el bochorno del no pago de los retroactivos adeudados ni hay fecha cierta de cuándo sería abonada esa deuda, todo en el marco de que aún la Corte Suprema no ha establecido cuál será el aumento de este año”, manifestaron este miércoles a través de un comunicado.

Asimismo, reclaman ascensos de la planta de categorías 27,28 y 29 de los programas 920 y 921 y los correspondientes pases a planta de contratados, y rechazan la reforma previsional provincial y la suspensión del receso judicial de julio ya que atenta contra el derecho laboral al descanso, principalmente para aquellos/as judiciales que han continuado prestando servicios durante el “servicio judicial de emergencia” tanto en forma presencial como remota.