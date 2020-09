¡Lo que juega Dalma Mancilla!

Lo dicen en Córdoba; y lo dicen en Catamarca.

No es casualidad que esta cordobesa de 23 años admire los lujos que tira la estrella brasileña Neymar o la crack norteamericana Tobin Heath.

En consecuencia, tampoco es azar que Romina “Pepa” Gómez sea uno de sus ejemplos a seguir, al igual que la Betina Soriano.

¡Los chiches que tira Dalma Mancilla!

Por eso no es una sorpresa ver los caños que tira o los taquitos que regala en medio de un partido.

¡¡¡Nooooo!!!

Hermoso cañito de taco.

Sucedió en Catamarca.

Dalma Mancilla se llama la ejecutora de la jugada.



¡Pero que viva el fútbol!



Cc// @futfemprof @NwslAnalitica pic.twitter.com/1gzZB9zPcE — Marcos J. Villalobo (@MJVillalobo) September 20, 2020

¡Lo que se divierte, Dalma Mancilla, jugando al fútbol!

Y entonces, claro, extraña mucho jugar a la pelota. La sonrisa que se le ve cuando hace un gol se borra, porque anhela esos días jugando al fútbol.

Sus últimos partidos fueron aquellos con la camiseta de Camioneros en un triangular amistoso ante Belgrano y Talleres aquel 22 de febrero pasado.

¡Tanto tiempo! ¡Tantas ganas de jugar!

“El fútbol para mí es mi cable a tierra, es mi vida”, le confiesa la talentosa futbolista de barrio Müller a LA NUEVA MAÑANA. Es que Dalma juega al fútbol desde que tiene uso de razón, cuenta, sus primeras remembranzas la llevan a ella pateando una pelota o una botella... jugando.

Amplia trayectoria

“Yo empecé jugando a los ocho años en Banfield con varones. Después jugué en Talleres, cuando aún no había liga. Empezó la Liga y jugué en Unión San Vicente, y me llamaron de Belgrano”, empieza a enumerar la mediocampista su trayectoria en el fútbol; y agrega: “Estando en Belgrano estuve yendo a la Selección nacional por meses hasta me que esguince y me volví. Después estuve convocada varias veces y por motivos personales no pude asistir. En Belgrano estuve muchos años”.

Pero el curriculum de Mancilla es amplio a pesar de que tan solo tiene 23 años. En la Albiceleste jugó entre otras con las actuales jugadoras de Boca Micaela cabrera y Dulce Tórtolo.

Ella estuvo, en algún momento de su carrera futbolística cerca de ir a River.

“Por motivos personales no pude ir”, recuerda.



Después de Belgrano pasó por Medea y posteriormente se fue a vivir a Catamarca.

La rompió en la provincia vecina.

¡Lo que juega Dalma Mancilla!

En Catamarca marcó diferencias con las camisetas de Rivadavia y San Lorenzo de Alem, donde salió campeona con ambos equipos, siendo elegida la mejor jugadora.

Y claro, allá jugó para la Selección de Catamarca.

Ver esta publicación en Instagram 🏆🥇 @san_lorenzo_de_alem #CAMPEONAS !! Una publicación compartida por D A L M A 🍀 (@dalma_mancilla) el 17 de Dic de 2019 a las 5:48 PST

“Después de eso volví a vivir en Córdoba y fui a Camioneros. Y es mi club actualmente”, explica la talentosa jugadora, que cuenta sus sueños futboleros: “Tener la posibilidad de volver a la Selección y poder jugar profesionalmente en algún club de afuera”.

Extraña jugar, como todas las futbolistas de la Liga cordobesa, que ven como este lunes en Buenos Aires volvieron a los entrenamientos presenciales y en plantel las que militan del torneo semiprofesional de AFA.

“Entrenamos con los ejercicios que nos pasa la profe Paula, y los hacemos en casa con lo que podamos y tengamos en mano”, relata Mansilla.

Es que extraña tirar un caño, un taco, un lujo, dar un pase, muchos pases, hacer gol o festejar un gol...

Ver esta publicación en Instagram #fútbol #futbolfemenino #futsal #futfem Una publicación compartida por D A L M A 🍀 (@dalma_mancilla) el 12 de Dic de 2019 a las 9:19 PST

“Me gusta mucho tirar lujos, me da mucha adrenalina tirar lujos”, dice, y sonríe. Seguro recordó alguna jugada. Es que el fútbol regala sonrisas, regala anhelos, regala amistades, regala la posibilidad de tener “un cable a tierra”.

¡Lo que juega Dalma!