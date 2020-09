El Partido Obrero denuncia a Sergio Fittipaldi por un ataque contra su sede

El Partido Obrero denunciará al dirigente gremial Sergio Fittipaldi por los ataques que una de sus sedes partidarias recibió en la jornada del miércoles y que entienden como “un ataque persecutorio y discriminatorio”.

La denuncia será radicada en la mañana del viernes en la sede de Tribunales II, donde los dirigentes concurrirán acompañados de sus abogados presentarán una denuncia penal contra el Secretario General del Soelsac.

“Nos encontramos ante un atentado persecutorio inadmisible, no solo por el hecho en sí, sino por sus implicancias”, dijo Soledad Díaz García, legisladora provincial del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que también recordó que, después de los hechos, “Fittipaldi se refirió públicamente con insultos y amenazas contra el Partido Obrero”. “Este accionar configura un intento de amedrentamiento contra una fuerza política que siempre ha defendido a las y los trabajadores. Se intenta acallar los reclamos obreros, en pos de la complicidad de la burocracia sindical con las patronales”, afirmó.

Los dichos de Díaz García refieren a un hecho que se habría originado en la marcha en la que el Partido Obrero acompañó a trabajadores y trabajadoras de limpieza solicitando por recortes salariales y despidos, con críticas a la conducción del Soelsac. Para la fuerza de izquierda, hubo “aprietes” por parte de empresas “con ligazón directa con el gobierno de Schiaretti”. Esos aprietes y “amenazas” también habrían provenido desde “la propia agrupación de Fittipaldi”.

Foto: PO

“Desde la banca del PO-FIT recogimos las numerosas denuncias realizadas por trabajadores de forma anónima por el temor a represalias y presentamos en la Unicameral pedidos de informes y proyectos de Ley para proteger a los mismos. Asimismo, en el mes de junio realizamos una presentación ante el Ministerio de Trabajo ante el no pago de salarios a trabajadores del sector. Fittipaldi y su agrupación no solo no respaldaron los reclamos, sino que ahora se ensañan con nuestra fuerza política por haber defendido los derechos de los trabajadores. Fittipaldi se coloca como matón al servicio de las patronales y no como representante sindical”, denunció Díaz García.