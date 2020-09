Publican un cuento inédito de un joven Tomás Eloy Martinez

La antología "El puente", con cuentos de autores tucumanos seleccionados por el crítico, cineasta y escritor Fabián Soberón, reúne entre sus relatos un breve texto del escritor Tomás Eloy Martínez, editado por primera vez en un libro ya que permanecía inédito desde 1952 cuando fue publicado en el diario La Gaceta de Tucumán.

Se trata del relato Noticia de Vicente Barbieri, un cuento corto que el autor de Santa Evita publicó cuando era muy joven en el diario tucumano y que se lo consideraba "perdido" porque no estaba en manos de la Fundación Tomás Eloy Martínez que atesora el archivo y la obra del escritor, además de ser un espacio que busca estimular el talento y creatividad de escritores y periodistas jóvenes.

Como explicó Soberón a la Agencia de Noticias Télam, "en el año 2014, Ezequiel Martínez, uno de los hijos, compiló los cuentos inéditos de su padre en el volumen Tinieblas para mirar, que publicó Alfaguara. En el momento en que Ezequiel hizo la antología no incluyó este cuento porque el cuento estaba perdido en el sentido de que no lo tenía la Fundación".

"El editor de la Gaceta Literaria, que es Daniel Dessein, no lo encontraba o no lo tenía a mano. Después me cuenta que llegó a mostrarle el cuento a Tomás Eloy pero de alguna manera se traspapeló. Y cuando en 2013 yo le pedí el cuento para la antología me lo pasó. Es la primera vez que sale en forma de libro", explica el responsable de la antología integrada por 25 textos de autores tucumanos de distintas generaciones como Elvira Orphée, Eduardo Rosenzvaig, María Lobo, César Di Primio y Florencia Méttola.

En un video difundido por la editorial La Papa a cargo de la edición de El Puente, Ezequiel Martínez, señala que este "cuento nos trae también noticias del primer Tomás Eloy escritor, aquel que ganaba premios tempranos con sus primeros poemas y cuentos cuando tenía 16 o 17 años" y considera que "seguramente" el relato Noticia de Vicente Barbieri "es el primer cuento publicado con su firma en toda su vida de escritor". Y celebra: "Este texto nos trae noticias de otra faceta de su trayectoria, la de cuentista, que quizá sea una de las menos conocidas".

En el estudio preliminar de la antología El puente, desarrollada entre 2013 y 2014 pero recién publicada este año de forma digital, Soberón escribe que al igual que "algunos" otros textos inéditos de Tomás Eloy Martínez reunidos en Tinieblas para mirar (2014), Noticia de Vicente Barbieri comparte "la atmósfera y el modo compositivo".

Fuente: Agencia Télam