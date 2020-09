Gustavo Santos analiza ser candidato a gobernador de Córdoba desde el PRO

Este martes se pone en marcha en la provincia la Fundación Pensar, el think tank del partido. El ex ministro de Turismo será titular de ese gabinete estratégico en Córdoba.

Gustavo Santos, ex ministro de Turismo de la Nación y ex titular de la Agencia Córdoba Turismo, analiza ser el candidato a gobernador provincial del PRO en 2023. Lo anunció este martes tras confirmar que presidirá la Fundación Pensar en Córdoba, el think tank de Propuesta Republicana.

En diálogo con Cadena 3, Santos sostuvo que “el objetivo es diseñar proyectos innovadores, tanto en la provincia como a nivel nacional, con gente nueva y valiosa que quiera comprometerse con la vida pública” y que su posible candidatura sería en el marco de la alianza Juntos Por el Cambio y no fuera de esta.

“No quiere decir que sólo me lance a gobernador, sino que estoy dispuesto. Si es necesario lo haremos, pero tomando lo mejor de los otros y pensando en Córdoba”, dijo y agregó: “Si fuera necesario, estoy dispuesto a gobernar Córdoba. Tengo muchos años de trabajo, amo mi provincia y voy a hacer todo lo posible para ayudar”.

El que fuera también funcionario de Juan Schiaretti destacó que tuvo conversaciones con Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Estamos trabajando juntos y queremos una institución que construya futuro”.

La Fundación Pensar es el gabinete estratégico lanzado en 2005 con el objetivo de diseñar propuestas para los gobiernos del PRO. A nivel nacional su titular es Franco Moccia, ex ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño.