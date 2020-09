La inhalación de ibuprofeno será aplicada en pacientes con coronavirus en Salta

La inhalación de ibuprofeno sódico será aplicada en pacientes con coronavirus que estén internados y cuya evolución sea de grave a moderada, sin haber llegado a la asistencia respiratoria, informó este viernes el gerente del Hospital Señor del Milagro, de la capital salteña, Julio Garzón.

“Los pacientes que van a recibir esta terapia son aquellos internados con evolución moderada a severa, sin haber llegado a la asistencia respiratoria, que es la etapa más grave de esta enfermedad”, explicó el profesional.

En una conferencia de prensa remota, Garzón detalló que la aplicación de esta medicación es “una herramienta más para el tratamiento del coronavirus”, y detalló que “no es milagroso”.

En este sentido, agregó que “es una partícula que se mide en nanómetros, a la que se llega a través de un proceso para que sea utilizada a nivel pulmonar, para lo cual se la utiliza de manera nebulizada”.

El directivo agregó que “la acción que tiene, en principio, es antiinflamatoria, y se vio que tiene algunos efectos bactericidas y viricidas que pueden llegar a tener efectos beneficiosos en pacientes con coronavirus”.

“La experiencia que tenemos hasta ahora es solamente nacional, dado que se trata de la creación del doctor en Biología argentino, Dante Beltramo, que comenzó la investigación hace siete años, para otras enfermedades, pero que termina siendo probado y con algunos buenos resultados para pacientes con Covid-19”, precisó.

Garzón indicó que esta terapia, que se aprobó el jueves en Salta, será distribuida entre los hospitales, tras ingresar en el protocolo correspondiente, al que ya tienen acceso otras provincias como Jujuy, Córdoba, Mendoza y La Rioja.

Al no estar aún autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en Salta la terapia será de uso compasivo, un recurso que “le permite al médico acudir a determinadas medicaciones que no están aprobadas, invocando una mejoría y la posibilidad de salvar una vida”.

El profesional explicó que el ibuprofenato sódico estaba “en estudio preliminar para ser aplicado en el tratamiento de la fibrosis quística y la fibrosis pulmonar idiopática”, y cuando surgió la pandemia se comenzó a probar en pacientes con coronavirus.

“Los reportes que hay son buenos, lo que no quiere decir que no haya reportes malos”, detalló el gerente y sostuvo que esta medicación, que no es de venta al público, “busca estabilizar la tormenta inflamatoria que se desencadena en el cuerpo por la reacción a este virus”.

Finalmente, Garzón detalló que tiene “las contraindicaciones de cualquier antiinflamatorio”, y precisó que “la metodología de administración es bastante simple”, aunque el vapor que genera la nebulización puede provocar una aerosolización, lo que requiere de “ciertas precauciones para no generar más contagios”.

El ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, firmó el jueves la resolución ministerial 932 con la que se autoriza la utilización del ibuprofeno sódico inhalado como terapia de uso compasivo en las instituciones sanitarias de la provincia de Salta, tanto públicas como privadas, para pacientes con Covid-19.

Fuente: Télam