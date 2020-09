Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 18 al 24 de septiembre, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $30.

Política

[ Nota de Tapa ]

INQUILINOS PIDEN MÁS PROTECCIÓN POR PARTE DEL ESTADO

■ Expectativa e incertidumbre por el DNU que prohíbe desalojos

El 30 de septiembre vence la norma que también congela el precio de los alquileres. Mientras avanza un proyecto en el Congreso, distintas asociaciones piden mayor protección del Estado para quienes alquilan.

Por: Ignacio Martín - [email protected]



[ Nota de Tapa ]

■ El mercado inmobiliario entre la nueva ley y el DNU

La vigencia de la ley de alquileres, la extensión de DNU que suspende los desalojos, el futuro del dólar y el éxodo de la pandemia marcan el presente y el (incierto) futuro de los agentes inmobiliarios en Córdoba.

Por: César Pucheta

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ Aumentos de precios, un proceso laberíntico

Se debiéramos resumir a la economía argentina en una palabra teniendo en cuenta las regularidades presentes a lo largo de los años, inflación sería el vocablo que más se ajusta a la experiencia del país.

Por: Facundo Piai

Información General

[ Nota de Tapa ]

■ Juan Bautista Bustos, un héroe completo de la historia cordobesa

Este viernes 18 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, quien fuera el primer gobernador constitucional de Córdoba.

Por: Fabiana Cuba - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

PANDEMIA

■ Cortar la cadena de contagios: el valor del cuidado como “gesto afectivo”

El cuidado y el compromiso comunitario como estrategias se vuelven vital en esta etapa de la pandemia pero tras el desgaste de los meses, quedaron también atravesados por la grieta política. Y como indica la socióloga Sol Minoldo “se pierde ahí lo que es un bien común”.

Por: Miriam Campos - [email protected]

Judiciales

12º JUICIO DE LESA HUMANIDAD - EN LA SEGUNDA AUDIENCIA HABLARON ALGUNOS IMPUTADOS

■ Chicanas, provocación y negaciones

Cinco de los ex militares, ex policías y ex agentes de Inteligencia acusados en las causas Diedrichs y Herrera hicieron uso de la palabra ante el tribunal. Hubo críticas a la instrucción, negación de los hechos y un par de provocaciones.

Por: Adrián Camerano - [email protected]

Medios

[ Nota de Tapa ]

ENTREVISTA A JORGE MENESES

■ “El Estado tiene la obligación de fortalecer la pluralidad de las voces”

El subsecretario de Comunicación Pública dialogó con La Nueva Mañana sobre la convocatoria para el incentivo Sumar y las políticas públicas que se están diseñando para apoyar el desarrollo de los medios en todo el país, potenciando la diversidad y la territorialidad.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

Cultura y Espectáculos

ESPACIO SUELTA DE GLOBOS

■ Testamento

Una nueva edición de la Suelta de Globos está disponible para visitar virtualmente en la web del Centro Cultural España Córdoba. La historieta colectiva se llama “Testamento” y crea la historia de una vieja casona de principios de siglo XX y sus fantasmas.

Por: Barbi Couto - Especial La Nueva Mañana

Deportes

[ Nota de Tapa ]

■ El “Mono” lo hace con amor

El volante Cristian Carrizo cuenta acerca del retorno a los entrenamientos del plantel de Instituto y sobre sus acciones solidarias en medio de la pandemia.

Por: Marcos Villalobo - [email protected]

■ La Liga, cada vez más cerca de la vuelta

El básquetbol argentino podría volver en los próximos días con los entrenamientos de los equipos al aire libre, esperando por el comienzo de la próxima temporada, en el formato de “burbujas”.

Por: Juan Pablo Casas - [email protected]

