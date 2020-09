El documental cordobés "Prode" ya participa del festival en Barcelona

Esta semana el documental "Prode", cortometraje que cuenta la historia del plantel de Racing de Nueva Italia ganando y acertando los trece puntos del pronóstico deportivo, con ellos como juez y parte, será exhibido en el marco del Offside fest, en Barcelona, en su séptima edición.

La recopilación fílmica ya tuvo reconocimientos por el color y el relato, de hecho tuvo una condecoración en un festival en Copenhague (Dinamarca), ahora tendrá un nuevo desafío, en un festival reconocido en la materia. La producción estuvo a cargo de la productora "Ideas por rosca", y el director es Mauro Beccaría.

Guillermo Marí, productor del festival Offside Fest dialogó con La Nueva Mañana sobre la postulación de "Prode" y resaltó lo característico y otras virtudes de la historia para que pueda ser tenida en cuenta: "Al enterarnos de que existía le pusimos atención, sobre todo por lo particular de esa historia, con los jugadores de protagonistas directos de ese destino. En España se juega a la "quiniela", con 15 partidos para adivinar y no estábamos al tanto de que en Argentina también supo existir. Es decir, esos motivos nos hicieron poner foco en este relato y quedamos maravillados".







"No éramos conscientes de todos los ingredientes que el prode puede generar, es una historia pasional, sin lugar a dudas", agrega Marí, "Eso de que un partido más o intrascendente después tenga la tónica de final del mundial para los propios protagonistas, fue algo que conquistó. Es un documental muy colorido que de paso refleja en imagen cómo se vive el fútbol en Argentina, con mucha pasión, donde los propios jugadores de un club profesional llega a jugar y encima verse involucrados en el resultado final, es algo especial", agrega el director.

"El documental muestra lo cercano de cada protagonistas. Todos nos imaginamos jugando si nos tocase definir el Prode y eso es lo efectivo del mensaje. Fue muy llamativo. Y el final es genial, con golpe afectivo también. De paso sin darse cuenta pinta un relato social de una época. Y termina logrando una colección de personajes, no de actores, sino de protagonistas reales, que le da un toque distintivo".

El festival abarca del 15 al 20 del mes en curso. Será presentada el viernes, a las 18.30 de España (13.30 de Argentina).

El link y dossier para ver la grilla que competirá por el premio es la siguiente: http://www.offsidefest.com/edicio-2020/?lang=es

Competirá por ejemplo con la historia del ex futbolista de Irlanda del Norte, George Best (All By himself), "The making of Mourinho", relato sobre el excéntrico entrenador hoy en Tottenham Hotspur; sobre el fútbol femenino en "'We wanted more: The miracle of Taipei' (Sección Oficial) y "All I need is a ball' (curtmetratge)" sobre una mujer que practica freestyle, entre otros.