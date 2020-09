Hernán "Tota" Medina resaltó: "No está en mí irme de Racing"

"Entiendo que el club no podrá enfrentar ciertos costos. No está en mí irme del club", dijo Medina. - Foto: gentileza.

Difícil panorama para Racing de Nueva Italia al igual que los demás equipos que militan en el Regional Amateur. Desde no tener fecha de regreso a los entrenamientos hasta la posibilidad latente de que el Concejo Federal pueda postergar el inicio para el segundo semestre del 2021.

En ese sentido, el DT Hernán Medina mostró su indignación: "Preocupa que se tomen estas decisiones tan livianamente, nadie se desentiende lo que es el virus y la pandemia y no contemplaron las consecuencias. Hoy a los jugadores del Regional nadie les puede garantizar el contrato. No entiendo todavía para qué sirvieron estos seis meses de cuarentena, declaró en el programa "Futbolémico" de Radio Impacto.

"Hay un montón de equipos que están a la deriva. En esta turbulencia que estamos no vemos una definición a corto plazo. Con esta noticia tendremos que revisar todo si vamos a volver el 5 de octubre", agregó el ex DT de Belgrano y Boca, entre otros equipos.

¿Seguirá con esas condiciones el entrenador? "Bajo esta situación me sentaré con los dirigentes, uno siempre quiere que el trabajo sea remunerado, pero entiendo que el club no podrá enfrentar ciertos costos. No está en mí irme del club", aclaró.