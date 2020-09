“Caruso (Lombardi) quería probarme pero los dirigentes no lo dejaron"

Claudio "Chiqui" Pérez contó sobre su deseo de Belgrano y porqué se frustró esa posibilidad. “Muchos jugadores quisieron volver y por algún motivo no pudieron”, dijo.

Claudio "Chiqui" Pérez explicó las razones por las que no pude retorna a Belgrano como quería y explicó: "Caruso Lombardi me iba a ver para ver si estaba bien y la dirigencia prefirió que no".

En declaraciones al programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, sostuvo: "Muchos quisieron volver y por una cosa u otra no volvieron... Ojalá nos den la oportunidad de volver a Belgrano".

Además afirmó: "Por ahora me siento jugador, no pienso en retirarme. Después el tiempo dirá si no consigo club".

Sobre el técnico "`Pirata", el defensa central contó: ""Cuando me preguntaron si Caruso Lombardi era la mejor opción dije que si. Es un tipo que te saca la presión de encima".