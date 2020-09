Córdoba está celebrando su primer Congreso de Fútbol femenino

El martes próximo se celebrará. via zoom, el cuarto módulo.

El fútbol femenino en Córdoba no se detiene, más allá de que la pelota no esté rodando. ¿Cómo es eso? Es que las entrenadoras, entrenadores y jugadoras están aprovechando este tiempo para capacitarse.

En ese marco se está celebrando el primer Congreso de Fútbol femenino en Córdoba. Una idea que surgió de Constanza Guerra y Miqueas Russo, ambos directores técnicos que impulsan desde distintos lugares la disciplina.

“La idea del congreso surge desde la necesidad de capacitación de los cuerpos técnicos en el fútbol femenino, dentro de la Liga cordobesa y las ligas de alrededor. Con Miqueas veníamos hablando desde hacía mucho tiempo al respecto y se nos ocurrió que teníamos que hacer una capacitación”, le explicó Guerra, ex DT de Peñarol y Belgrano a LA NUEVA MAÑANA.

“Siempre pensamos que para que el futbol femenino crezca a nivel de juego una de las grandes aristas era capacitar a los cuerpos técnicos y a la gente que se dedica a la disciplina. Apostamos a eso, nos animamos”, contó “Coti”, que es acompañada en este proyecto por el DT del femenino de Talleres, además de mariana González, actual entrenadora de Argentino Peñarol. A propósito, Guerra dijo: “Mariana nos ayudó, guió y colaboró en generar el logo del Congreso, la impronta en las redes, nos asesoró, y le encontramos la vuelta y la estructura que le queríamos dar”.

Y está siendo todo un éxito el Congreso pionero. Tan es así que Guerra y Russo esperaban unas 30 personas como asistentes. Sin embargo, ese número fue ampliamente superado. “Actualmente contamos con más de 510 inscriptos en estos cuatro módulos en total. Y ese número sigue creciendo módulo tras módulo”, narró, feliz, quien actualmente se desempeña coordinando infantiles, juveniles y recreativo del femenino de La peña, además de colaborar en la Reserva y Primera.

“Queríamos abriles puertas a los profes del fútbol femenino, a estas personas que, quizás, no necesariamente pertenecen a clubes muy grandes, pero queremos dar a conocer su trabajo que no es menos importante. Todo lo contrario. Creemos que esa gente se debe dar a conocer y generar esperanzas de que se pueden abrir nuevas espacios para el fútbol femenino en cualquier parte de la provincia y el país. Queremos que no haya lugar sin fútbol femenino; y entendemos que la capacitación también aporta para eso”, resaltó, y agregó: “Creemos que esto va a seguir creciendo sin parar”.

¿Y cómo se lleva adelante estas actividades? Guerra explicó: “Contamos en este primer Congreso de Fútbol femenino con seis módulos de diferentes temáticas. El 15 de septiembre se realizará el módulo cuatro, donde participarán entrenadoras de Río Cuarto y San Francisco.

A propósito, los módulos fueron:

Día 1: Martes 4-8: Preparación Física en el Futbol Femenino (Yasmín Roston, Rodrigo Nuccetelli)

Día 2: Martes 18-8: Sesiones de entrenamiento en el Futbol Femenino (Constanza Guerra, Luciano Cerioni )

Día 3: Martes 1-9: Propuestas metodologicas en futbol femenino (Daniela Díaz/ Miqueas Russo yEsteban Fernandez)

Día 4: Martes 15-9: Proyectos Fútbol Femenino del Interior (Sportivo Belgrano y Estudiantes de Rio IV)

Día 5: Martes 29-9: Futbol Infanto-Juvenil (Aldana Pino, y Oscar Rivarola)

Día 6: Martes 13-10: Proyecto Futbol femenino (Futboleras organizadas Córdoba) – Charla de Género con Ayelén Altamirano

- ¿Habrá un segundo congreso?

- Tenemos la intención de realizar un segundo congreso y apuntaría a todos loq eu acompañan a los cuerpos técnicos en su labor, como psicología, nutrición y prevención de lesiones, y videoanálisis. Va a contar de cuatro módulos y sería en noviembre.