Force y Rebels se juegan tercera plaza de playoffs en Súper Rugby Australiano

El clásico Reds vs Brumbies en Brisbane

En la cancha neutral del McDonald Jones Stadium de Newcastle, suburbio de Sydney, los Western Force y los Melbourne Rebels, se juegan mañana la tercera plaza de los Play offs del Super Rugby Australiano, mientras que por el primado, los Queensland Reds recibirán al líder ATC Brumbies en el Suncorp de Brisbane.

Después de más de un mes fuera de juego debido a una lesión en la rodilla, Haylett-Petty regresa como fullback para el enfrentamiento imprescindible de los Reds contra el Force en Newcastle. El capitán y apertura Wallabie. Matt To'omua cambia al centro del ataque en los Rebels .

En la delantera permanece el mismo quinteto de adelante , mientras que solo hay un cambio en la fila de atrás con Richard Hardwick como flanker. El entrenador de los Western Force, Tim Sampson, modificó su equipo para el último partido de la temporada.

Al igual que los Rebels, solo hay un cambio en los delanteros con Brynard Stander como flanker y no juega el ex All Black Richard Kahui, ganador de la Copa del Mundo en 2015, y Kyle Godwin refuerza el centro de ataque.



Force (1-15): Pek Cowan, Andrew Ready, y Kieran Longbottom, Jeremy Thrush, y Ollie Atkins, Fergus Lee Warner, Brynard Stander, y Henry Stowers, Ian Prior (c), y Jono Lance, Marcel Brache, Henry Taefu, Kyle Godwin, Byron Ralston, y Jack McGregor, Suplentes: Heath Tessmann, Chris Heiberg, Dominic Hardman, Johan Bardoul, Kane Koteka, Nick Frisby, Nick Jooste, Jake Strachan.

Rebels (1-15): Cameron Orr, Jordan Uelese, y Jermaine Ainsley, Matt Philip, y Trevor Hosea, Michael Wells, Richard Hardwick, e Isi Naisarani, James Tuttle, y Matt To'omua, Marika Koroibete, Bill Meakes, Reece Hodge, Tom Pincus, y Dane Haylett-Petty (c). Suplentes: Efitusi Ma'afu, Cabous Eloff, Matt Gibbon, Michael Stolberg, Brad Wilkin, Frank Lomani, Andrew Deegan, Lachie Anderson.

Mientras tanto, dos horas después, los Queensland Reds, segundos de la tabla, enfrentarán a los ACT Brumbies que detentan el primado, en el Suncorp Stadium in Brisbane. .

El entrenador de los Reds, el neozelandés Brad Thorn, ha recuperado en los tres cuartos y hace un solo cambio entre los delanteros.. El entrenador de Brumbies, Dan McKellar, también recuperó el poder de sus estrellas: tras faltar dos semanas, el experimentado Wallaby Tevita Kuirdrani regresa como centro exterior .

Si bien los Brumbies ya se han asegurado el primer puesto y serán los anfitriones de la final del 19 de septiembre, McKellar dijo que estaba complacido de aportar algo de experiencia mientras buscan terminar con la racha invicta de los Reds en Brisbane en 2020.

"Es genial poder hacerlo, recordando a los jugadores con experiencia en el equipo esta semana ", dijo McKellar. "Whitey ha sido importante para desde que regresó y jugadores como Folau y Tev han estado entrenando muy bien durante las últimas dos semanas y se han ganado su lugar en el equipo’’, apuntó.

"Los Rojos están invictos en el Suncorp Stadium este año y no hemos jugado lo mejor que podemos en los últimos años, así que sabemos del desafío que tenemos frente a nosotros y estaremos preparados para mañana a la noche", sentenció Dan McKellar.

Reds (1-15): Harry Hoopert, Brandon Paenga-Amosa, y Taniela Tupou, Angus Blyth, y Lukhan Salakaia-Loto, Liam Wright (c), Fraser McReight, y Harry Wilson, Tate McDermott, y James O'Connor, Filpo Daugunu, Hamish Stewart, Jordan Petaia, Chris Feauai-Sautia, y Jock Campbell. Suplentes: Josh Nasser, JP Smith, Ruan Smith, Tuaina Taii Tualima, Angus Scott-Young, Moses Sorovi, Bryce Hegarty, Hunter Paisami.

Brumbies (1-15): Scott Sio, Folau Fainga'a, y Allan Alaalatoa (c), Darcy Swain, y Cadeyrn Neville, Rob Valetini, Will Miller, y Pete Samu, Nic White, y Bayley Kuenzle, Tom Wright, Irae Simone, Tevita Kuridrani, Andy Murihead, y Tom Banks. Suplentes: Connal McInerney, James Slipper, Tom Ross, Nick Frost, Lachie McCaffrey, Ryan Lonergan, Len Ikitau, Solomone Kata.