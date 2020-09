Trabajadoras de casas particulares realizan una jornada de lucha

Las trabajadoras de casas particulares de la provincia realizarán este miércoles 2 de septiembre una presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en reclamo de aumento salarial y condiciones laborales.

La solicitud será acompañada de una acción en las redes sociales y se realiza en marco de una jornada nacional de lucha resuelta por un plenario que congregó a más de 200 trabajadoras de casas particulares de diferentes puntos del país.

Cristina Martínez, vocera y referente de la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, señaló: "En esta ocasión nos dirigimos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en consonancia con acciones en todo el país, para exigir un aumento salarial de 100%, la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas, un seguro de $30.000 para todas las desocupadas en el contexto de pandemia, y para reclamar contra la precarización y los maltratos patronales".

"Venimos denunciando las pésimas condiciones laborales a las que somos sometidas por los empleadores, que cuentan con el amparo de los gobiernos nacional y provincial. Los despidos durante la cuarentena y las rebajas salariales aumentan cotidianamente y ya es insostenible, sumando además que muchas no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a algunas que lo cobraron sus patrones se los descontaron del sueldo”.

“Como hemos denunciado anteriormente ante COE. el protocolo de bioseguridad nos impone obligaciones pero no garantiza ningún derecho. Todo el gasto en materiales de higiene y bioseguridad corre por nuestra parte. Además nos exigen el uso de transporte particular pero no obliga a los empleadores a pagar los gastos. Todo los costos salen de nuestros bolsillos, cuando salario mínimo de una trabajadora de casas particulares está por debajo de la línea de pobreza", agregó.



A través de un comunicado, informaron que el 26 de junio pasado presentaron más de 400 firmas al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para denunciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad vigente, y "exigir una nueva normativa que garantice derechos mínimos, como la estabilidad laboral y la cobertura de gastos extras a cargo de los empleadores". "Han pasado más de dos meses sin ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales. Es por esto que este 2 de septiembre denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, acompañadas por la abogada y Legisladora por el Frente de Izquierda, Soledad Díaz García", destacaron.

"Llamamos a todas las trabajadoras a sumarse a esta denuncia con nuestros reclamos en las redes sociales en el marco de una gran acción de lucha nacional”, finalizó Martínez.