Renovado pedido de justicia a nueve años del crimen de Candela Rodríguez

A nueve años del crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en Hurlingham, su familia pide justicia para avanzar con el esclarecimiento de lo sucedido y la condena de todos los involucrados en el caso.

A través de un escrito, Carola Labrador, madre de la pequeña recordó con tristeza a su hija y aseguró que seguirá luchando por el avance de la causa: "Hija mía, mi Cande, pasaron 9 años de tu partida, de ese día en que te convertiste en un ángel. Aunque para mí fue ayer que cruzaste el pasillo corriendo y me dijiste 'te amo mamá', y yo te respondí 'yo también hija'".

"Tanto vivido, tanto aprendido, tanto sufrido en estos años. Hija te lo cuento como si no hubieras estado. Qué error. Nunca te fuiste, nunca me dejaste sola. Siempre tus señales fueron tan claras a mí, a tus hermanos, a tu papá. Quizás hay gente que no puedan entender vivir entre el cielo y la tierra. Solo algunos privilegiados que Dios elige para vivir así, igual no es un consuelo a mi dolor. Te extraño a mi lado, extraño tus risas, tus abrazos, tus locuras y tu alegría", destacó la mamá de Candela en una carta que se dio a conocer este domingo, y afirmó que honrará el nombre de su hija "hasta el último día" de su vida.

A la espera de un segundo juicio

El Tribunal Oral Criminal (TOC) 6 de Morón informó que, una vez que finalice el aislamiento por la pandemia del coronavirus, se llevará adelante el segundo debate oral por el asesinato de la pequeña Candela.

En este segundo juicio estarán en el banquillo de los acusados el narcotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba; el ex policía bonaerense Sergio Chazarreta, dueño de la camioneta negra que se utilizó para trasladar a Candela; el sindicado "buchón" de la policía Héctor "El Topo" Moreyra; y el carpintero Néstor Altamirano, a quien le atribuyen haber alimentado y cuidado a la niña en cautiverio.

Los cuatro serán juzgados como "partícipes necesarios" del delito de "privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte" y sólo Villalba llegará detenido al debate, ya que actualmente cumple una condena en el penal de Rawson dictada en una causa por narcotráfico.

Los jueces que estarán a cargo del proceso son Alejandro Rodríguez Rey, Andrea Biarzi y Cristian Toto, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal de Morón, Mario Ferrario.

Para el fiscal Ferrario, los cuatro acusados en el nuevo juicio desempeñaron distintos roles en el plan criminal aunque todos con el mismo grado de responsabilidad.

"Ya pasaron nueve años desde que se fue al cielo y seguimos esperando que cierre la gran herida que tenemos. Todos los culpables tienen que pagar por cada una de las participaciones en el crimen. Voy a dar mi vida para que todos paguen con la cárcel y honrar el nombre de mi hija hasta el final", remarcó Carola, en diálogo con la agencia Télam.

Por el crimen de Candela se realizó en 2017 un primer juicio al que llegaron como acusados Hugo Bermúdez, Leonardo Jara y Fabián Gómez.

Los dos primeros fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón a prisión perpetua como "coautores" de "privación ilegal coactiva seguida de muerte", mientras que Gómez recibió una pena de cuatro años de cárcel como "partícipe secundario".

