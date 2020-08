Carlos Paz: detienen al joven que arrojó la piedra al embudo del San Roque

View this post on Instagram

Denuncian penalmente al hombre que arrojó una piedra dentro del "embudo" del San Roque ⚠️ Ante los hechos vinculados a la publicación de un video generado bajo la aplicación “TikTok” el cual muestra como un individuo arroja una roca de importantes dimensiones en el vertedero de la Presa San Roque, más conocido como “El Embudo”, el Ministerio de Servicios Públicos realizó la denuncia correspondiente en la Unidad Fiscal de Carlos Paz. La presentación fue radicada debido a los daños que se generaron, ya que la roca impacta en las paredes laterales y luego, en el fondo de la garganta de la obra, afectando la superficie de hormigón armado de la estructura y generando consecuencias graves, a una obra que es patrimonio de los cordobeses desde hace 80 años. Sumado a esto, preocupa que este tipo de conductas puedan llegar a ser imitadas por personas desaprensivas, poniendo en riesgo la presa, su estabilidad y objetivo.