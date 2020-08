Los Potrillos Salvajes en galopada rumbo al cetro en Súper Rugby australiano

Con los sustos propios de quién sabe que es el protagonista del primer Súper Rugby Australiano, los ACT Brumbies ganaron a Western Force sin sobrarle nada, por 31-14 (10-7), en la novena ronda, y suma 28 puntos por 21 de los Queensland Reds, con quienes disputarán la gran final el sábado 5 de septiembre en Brisbane.

Los Brumbies (los Protrillos Salvajes) escalaron la cima con siete puntos por delante de los Queensland Reds, que tuvo fecha libre y que será su anfitrión en la final del Super Rugby AU. Los Melbourne Rebels y los New South Wales Waratahs completan mañana la novena fecha en el Leichhardt Oval de Leichhardt, Sydney.

Ante los Western Force en Canberra, los Brumbies sellaron en velada del viernes, su pasaporte a los play-offs del Super Rugby AU con tries del wing Tom Wright, del full back Tom Banks, del flanker Will Miller, del centro suplente Len Ikitau y del wing Andy Muirhead, sumando 3 conversiones el apertura Bayley Kuenzle.

Los Western Force de buen rendimiento, marcaron tries con el flanker Fergus Lee-Warner y el apertura Jono Lance, ambos convertidos por el medio scrum Ian Prior. Los Brumbies fueron ganando poco a poco la ventaja, pero sufrieron un doble golpe cuando les anularon dos tries en el segundo tiempo.

Ahora el rugby australiano palpita la gran final del primer torneo local de la temporada con el choque del próximo sábado en el Suncorp Stadium de Brisbane, donde los ATC Brumbies visitarán a los Queensland Reds, para proclamarse los detentores del cetro.

Mañana completan la novena fecha los Melbourne Rebels, en su peregrinar por Australia, al no poder jugar en Melbourne, capital del Estado de Victoria, bajo medidas de seguridad para evitar la pandemia Covid-19, y serán anfitriones de los NSW Waratahs en el Leichhardt Oval de Leichhardt, suburbio de Sydney.

Las posiciones: 1º) ACT Brumbies 28 pts., 2º) Queensland Reds 21, 3º) NSW Waratahs 15, 4º) Melbourne Rebels 14, 5º) Western Force 2 pts.

La décima y última fecha se disputará el sábado 5 de septiembre con Melbourne Rebels vs. Western Force en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, Sydney, y Queensland Reds vs ACT Brumbies en el Suncorp Stadium de Brisbane, en el noreste australiano.

Para los Brumbies – 5 Tries de Tom Wright, Tom Banks, Will Miller, Len Ikitau, y Andy Muirhead. Más 3 Conversiones de Bayley Kuenzle.

Western Force – 2 Tries de Fergus Lee-Warner, y Jono Lance. Más 2 Conversiones de Ian Prior.

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Solomone Kata, 12 Irae Simone, y 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, y 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Will Miller,y 6 Lachlan McCaffrey, 5 Cadeyrn Neville, y 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (cap.), 2 Connal McInerney, y 1 James Slipper. Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Darcy Swain, 20 Rob Valetini, 21 Nic White, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Len Ikitau.

Western Force: 15 Jack McGregor, 14 Marcel Brache, 13 Kyle Godwin, 12 Henry Taefu, y 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, y 9 Ian Prior (cap.), 8 Henry Stowers, 7 Kane Koteka, y 6 Fergus Lee-Warner, 5 Ollie Atkins, y 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Andrew Ready, y 1 Pek Cowan. Suplentes: 16 Feleti Kaitu’u, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Tevin Ferris, 20 Brynard Stander, 21 Nick Frisby, 22 Richard Kahui, 23 Jake Strachan.

Árbitro: Amy Perrett. Jueces de línea: Angus Gardner, y Reuben Keane. Oficial de televisión: Graham Cooper. Gio Stadium de Canberra.