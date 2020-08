El conductor Baby Etchecopar dio positivo al test de coronavirus

El conductor Ángel 'Baby' Etchecopar dio positivo en un test de coronavirus y se sumó a la nómina de contagiados de A24, que incluye a Eduardo Feinmann y Mariano Obarrio, entre otros.

Etchecopar se sometió a una prueba rápida para detectar el COVID-19 y su resultado confirmó la presencia de anticuerpos. Frente a esa situación se realizó un hisopado y debe esperar el análisis, según detalló el periodista Pablo Montagna.

"#BabyEtchecopar #Covid positivo asintomático Se hizo el test rápido. Le dio positivo. Se hizo el hisopado y ahora tiene que esperar Esta noche su programa #BastaBaby (@A24COM) saldrá repetido y mañana su programa de @Rivadavia630 (#BabyEnElMedio) lo hará por teléfono", expresó Montagna.

#BabyEtchecopar #Covid positivo

asintomático



Se hizo el test rápido. Le dio positivo. Se hizo el hisopado y ahora tiene que esperar



Esta noche su programa #BastaBaby (@A24COM) saldrá repetido y mañana su programa de @Rivadavia630 (#BabyEnElMedio) lo hará por tel pic.twitter.com/EGYrDNSG1A — Pablo Montagna (@pablomontagna) August 27, 2020

Por la tarde, el conductor decidió realizar un breve video para explicar su estado de salud. "Es jueves, 6.25 de la tarde, estoy en mi casa, me dio positivo pero estoy perfecto, asintomático. Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, el otro podré reintegrarme al trabajo. Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado ni con suero. Tengo la pulsera de seguimiento. Afortunadamente estoy muy bien. Diez días y si hace falta un ibuprofeno. Estoy pasando mi coronavirus", contó en el video enviado a la prensa.