Pablo Burzio: "Me vine solo desde Argentina y la verdad no sé nada de italiano"

El delantero surgido de Instituto Pablo Burzio ya se encuentra en Europa, ya que en los últimos días se sumó al plantel de USD Lavello, equipo que milita en la Serie D italiana.

“Ya estamos de pretemporada, arrancamos el 16 de agosto y es hasta el 4 de septiembre. El campeonato comienza la última semana de septiembre”, contó el oriundo de Bulnes en declaraciones a la Cooperativa Al Toque Deportes, donde explicó que su contrato es por un año, aunque "mi idea es quedarme unos tres”.

El pasado 30 de junio Burzio quedó libre de Mitre de Santiago del Estero. Y el 12 de agosto, justo el día que cumplía 9 años de su debut oficial en Primera con la casaca de Instituto, emprendió viaje a Italia. “Salí desde Ezeiza e hice escala en Ámsterdam y luego a Roma. Desde Roma a Lavello viajé en auto. Me vine solo desde Argentina y la verdad no sé nada de italiano, pero con los días voy entendiendo casi la totalidad de las conversaciones, me falta aprender a hablarlo”, narró el futbolista de 27 años.

Burzio jugó en la "Gloria", Arsenal de Sarandí, Central Córdoba de Santiago del Estero, Macará y Aucas de Ecuador, Villa Dálmine y Mitre de Santiago del Estero.

“Elegí Italia porque hacía rato que quería venir y conocer el primer mundo. Me encantaría poder darles a mis hijos unos años de vida aquí. Yo amo Argentina, pero al jugador de ascenso le cuesta progresar”, explicó Burzio al referenciado medio de Río Cuarto..