“Es totalmente ridículo que no se corra el Rally”

“Se extraña mucho ir a la montaña y subirse al auto para correr”, expresó el piloto cordobés Federico Villagra en declaraciones al canal Showsport, donde se manifestó sobre la suspensión del Rally.

“Es totalmente ridículo que no se esté corriendo, porque no hay sentido de porqué no hacerlo. Subir a un colectivo es mucho peor. En algún momento se va a soltar", dijo crítico con las medidas tomadas,. pero optimista con el regreso.

Al hablar del retorno a los entrenamientos, Villagra sostuvo: “Anduve en moto y entrené de otras formas, pero no me subí a un auto. En la moto vas mucho más atento que en el auto”.