La sentencia del megajuicio La Perla ya es patrimonio cultural de la ciudad

A cuatro años de la sentencia histórica del megajuicio La Perla, la Municipalidad de Córdoba declaró “patrimonio cultural” de la ciudad a las actas de aquel fallo y el registro fílmico del proceso judicial iniciado el 4 de diciembre de 2012. La distinción se concretó este martes en un acto desarrollado en el Cabildo Histórico de la Ciudad, que contó con la participación no solo de funcionarios municipales y provinciales, sino del mismísimo presidente Alberto Fernández, en la modalidad virtual.

Formalmente, el reconocimiento se concretó mediante la firma, por parte del intendente Martín Llaryora, del decreto de declaración de patrimonio cultural de la ciudad. Pero más allá del protocolo, el acto tuvo una fuerte carga emotiva, dada especialmente en la presencia de víctimas del Terrorismo de Estado y en las palabras de quien presidiera el tribunal que juzgó los crímenes de lesa humanidad acontecidos en el campo de concentración y exterminio, Jaime Díaz Gavier.

#LaPerla| ✍🏼 Al cumplirse el cuarto aniversario del día en que se pronunció la sentencia del juicio de la megacausa por los delitos de lesa humanidad en #LaPerla, el intendente @MartinLlaryora declara de Patrimonio Cultural a las Actas de Sentencia y el Archivo Fílmico del Juicio pic.twitter.com/IRyK32pV7C — Municipalidad de Cba (@MuniCba) August 25, 2020

El vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Córdoba destacó que la sentencia “fue el producto final de un trabajo muy intenso, de más de 4 mil fojas, más de 390 audiencias y casi 600 testimonios”. “Fue un esfuerzo enorme, que significó la reconstrucción de un tiempo muy dramático de la provincia y del país” rememoró, subrayó el valor de la democracia y dijo que “actos como este mantienen viva lo que ya es una Política de Estado en la Argentina”.

Acto seguido, Llaryora recibió de Díaz Gavier las actas autenticadas de la sentencia y el archivo fílmico digital de todo el juicio, firmó la declaración formal y se dirigió a los presentes destacando que “en este momento histórico tenemos un Presidente y un Gobernador que defienden los Derechos Humanos”.

“La sentencia es una sentencia de vida, de tremenda vida, es un hecho de memoria, es también una pieza única intelectual de los juristas cordobeses, es una sentencia de coraje, no solo de la Justicia, sino principalmente de un pueblo que no afloja, que no se rinde, de las Madres que deambulaban buscando a sus hijos y no se quedaron quietas, de los Hijos, de las organizaciones, de los abogados que se animaron a defender”, destacó el Intendente.

“Acá al lado, en la D2, la vida de la gente no valía nada” dijo Llaryora y señaló que “esto no tendría que haber pasado nunca y nosotros no deberíamos estar acá”.

Fernández: “Estamos construyendo una mejor democracia”

Vía streaming, el Presidente participó del acto y señaló que “siento que estamos siendo una mejor sociedad, estamos reafirmando el Estado de Derecho y construyendo una mejor democracia”.

A la vez, el mandatario nacional dijo que la declaración “algo que enaltece” a la ciudad y recordó que el juicio por los delitos cometidos en La Perla pudo realizarse gracias a que durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

“Nunca olvidé esa historia —señaló con respecto a cómo se originó la anulación de esas leyes— porque permite que hoy declaren patrimonio cultural la sentencia que hizo justicia a los responsables de los crímenes más atroces que se cometieron. Y celebro que sea así porque logramos que impere la justicia, simplemente.”

El mandatario consideró que “la cultura no es solamente lo que se escribe, lo que se canta, no es solo la poesía, lo que se viste, es también la comprensión de los deberes que tenemos en una comunidad, de las obligaciones, de los derechos, y es también que la Justicia caiga sobre el que delinque”.

“Córdoba hizo con el juzgamiento de La Perla un hecho histórico que hubiéramos preferido que nunca ocurriera, hubiéramos preferido que en la Argentina nunca se secuestrara a nadie, que no se matara, que no se torturara, pero todo eso pasó y todo eso tiene responsables y los responsables han pagado después de haber sido sometidos a juicios donde gozaron del derecho de defensa y que se desarrollaron en un Estado de Derecho”, destacó.