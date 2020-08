“Es fundamental el acompañamiento del Estado a las cooperativas”

ENTREVISTA A DARÍO RANCO

El pasado lunes, el ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Eduardo Accastello, puso en funciones al nuevo Subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, Darío Eduardo Ranco.

Con 63 años de edad, Ranco cuenta con una amplia trayectoria en el movimiento cooperativista provincial, como presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujio Ltda. entre los años 2012 y 2020, aunque también ocupó distintos cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo durante los últimos 40 años, entre ellos, como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y como legislador por el departamento San Martín.

Se trata del primer dirigente cooperativo de la historia desde el retorno a la democracia que asume frente a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales en la provincia y su primer acto será encabezar este lunes el plenario de lanzamiento de un Consejo Asesor de la Economía Social que lo acompañará en su gestión.

La Nueva Mañana dialogó con el flamante funcionario quien explicó que el principal objetivo que se trazó, es seguir una línea de transformación articulando políticas asociativas con el mutualismo y trabajando en el fortalecimiento de los actores que forman parte del escenario de la economía social.

“Creo que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene la impronta de tener una Subsecretaría donde se podrán formar a gran parte todos los actores de la economía social. Por esta razón, vamos a formar un consejo asesor que va a estar integrado por Colsecor, Face Córdoba, integrantes de las cooperativas agrícolas y de producción, entre otros, y trabajará en conjunto con los dos vocales cordobeses del INAES, como lo son Nahum Mirad y Alejandro Russo. El lanzamiento está previsto este lunes 24 a las 10”, precisó el subsecretario.

¿Cuáles son los objetivos que se plantea con este consejo asesor y en su gestión frente a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales?

- Vamos a trabajar sobre una agenda de mucho trabajo porque queremos enfatizar el acompañamiento de las cooperativas. La geografía de nuestra provincia es muy amplia y hay entidades con características propias que son totalmente diversas unas con las otras. Los once departamentos del noroeste necesitan una determinada conformación y acompañamiento, mientras que los otros departamentos se manejan de otra manera. Por tal razón, queremos ir fortaleciendo el sector, no con paliativos, sino con una estructura que valorice a la gente y su compromiso con el cooperativismo”.

Queremos trabajar fuertemente no solo en propiciar la conformación de las cooperativas, sino también en enfatizar el acompañamiento y el asesoramiento permanente de cada una de ellas, con una tarea de orientación y no dejarlos liberados tras su creación. Para tal fin, hay que prestarles toda la capacitación necesaria, que es fundamental, porque si no se hace de esa manera, las cooperativas se quedan sin una línea de acción. Y esto puede hacer que, por ejemplo, las cooperativas de trabajo tengan un comienzo con un impulso importante que después con el paso del tiempo se termina disgregando. Es allí donde tenemos que fortalecerlas. Más aún en el marco de la situación que estamos atravesando a nivel mundial con la pandemia, hay que alentar el movimiento cooperativo”.

Cuando Mario Cafiero asumió frente al INAES señaló que se encontró con un escenario desolador por el abandono que el Estado había tenido con las cooperativas y mutuales en los últimos años. ¿Cuál es el análisis que hace sobre la situación que atraviesa el sector?

- Lo que dice Cafiero me consta, porque como presidente de una cooperativa del interior de la provincia de Córdoba intenté establecer infinidad de reuniones con el anterior directorio del INAES y nunca tuve una respuesta satisfactoria ni fui escuchado. Hay una cuestión que tenemos que fortalecer a partir de esa experiencia que tuvimos y es el vínculo personal.

Hoy en día, la situación está bastante comprometida. Desde el viernes pasado que asumimos en esta subsecretaría, estamos trabajando en tener un ordenamiento general. Por eso insisto en la necesidad de acompañar al sector en la provincia de Córdoba con un trabajo más exhaustivo porque existe una disparidad enorme entre cada entidad. Tenemos que dar un fuerte acompañamiento a las cooperativas de trabajo, pero también fortalecer un vínculo que no está dado al día de la fecha para ayudar a conformar cooperativas escolares, por ejemplo. De esta forma, podremos darles las mismas posibilidades a todos los jóvenes para que puedan identificarse con el cooperativismo, interiorizarse sobre el asociativismo y darle el valor que tiene.

En ese sentido, el ministro Accastello me ha dado instrucciones de articular políticas de cooperativas madrinas y de coordinación entre lo público y lo privado para un acompañamiento y para la capacitación, porque es esto lo que permite la subsistencia del sector. Se podrán formar 100 cooperativas pero quizás sobrevivan 10 y el resto terminen con la matrícula suspendida si el Estado no está presente en el acompañamiento. El cooperativismo es una herramienta que tenemos que reconvertir porque el mundo ha cambiado”.

El martes pasado, en jornada de la comisión de Cooperativismo de Diputados, señalaban que la clave de la reactivación económica en la pospandemia la van a dar las cooperativas y las mutuales.

- Estoy convencido de que es así. Pero insisto en que debemos tener en claro que no hay que quedarse sólo en la conformación de las cooperativas o las mutuales, sino que es fundamental el acompañamiento para que no se quede solo en eso.

En esto tiene un papel importante el Consejo Asesor de Economía Social, que va a contar con actores fundamentales como son representantes de las cooperativas, pero también con los dos vocales del INAES que son cordobeses: Alejandro Russo por el mutualismo y Nahum Mirad por el cooperativismo. Queremos que esos actores fundamentales estén involucrados y formen parte de la estructura de la subsecretaría para poder dar respuestas al sector.

En ese sentido, deberemos primero articular el tema burocrático con la interrelación directa entre la subsecretaría y el INAES para facilitar, por ejemplo, la conformación de cooperativas, la rápida obtención de la matrícula, buscar el dinamismo en el trámite. No podemos estar esperando un año una matrícula, no debería superar los 90 días la gestión y para eso se brindarán las herramientas necesarias. La otra cuestión será fortalecer el asesoramiento y la capacitación, brindando herramientas tecnológicas porque el sistema cambió.

