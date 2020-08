"No está autorizado", enfatizó Salud sobre la ingesta de dióxido de cloro

"No ha demostrado efectos preventivos ni terapéuticos", dijo la SAP, sobre el consumo del dióxido de Cloro. - Foto: ilustrativa.

El Ministerio de Salud de la Nación recordó que no está autorizado el uso de dióxido de cloro para el trratamiento del coronavirus u otras enfermedades ya que esa sustancia "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso".

Indicó, a través de un comunicado, que la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

Así lo remarcó luego de que este sábado se conociera la muerte de un niño de 5 años en Neuquén presuntamente vinculada con la ingesta de esa sustancia, que le habría sido suministrada por sus padres con la falsa idea de que, de esa manera, prevendrían el coronavirus.

En su comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación destacó que, en caso de síntomas compatibles con la Covid-19, la población "no debe automedicarse" sino que tiene que comunicarlo al sistema sanitario de su respectiva localidad para su correcta atención.

Sociedad Argentina de Pediatría

Tras la noticia de la muerte del niño, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) también volvió a alertar sobre "los efectos nocivos" que puede acarrear el consumo de dióxido de cloro.

La SAP a través de un comunicado aseguró que la ingesta de este producto "no ha demostrado efectos preventivos ni terapéuticos" y que su utilidad se limita "al uso como desinfectante ambiental en deteminadas diluciones pero no debe ser ingerido por el ser humano".

En este sentido, aseguró que se han reportado "serias complicaciones respiratorias, digestivas, hepáticas, renales y hematológicas ante su ingestión".

Respecto a su administración a los niños, la SAP advirtió que el menor peso de los menores respecto a los adultos y la inamdurez de su metabolismo "aumenta el riesgo cuanto menor es su edad".

La SAP enfatizó la importancia de la utilización de productos medicinales producidos "bajo guías de buenas prácticas de manufactura de medicamentos, y aprobados por las autoridades sanitarias competentes".

Además, la entidad repudió "su utilización inescrupulosa por parte de presuntos profesionales de la salud, que ante la angustia y la incertidumbre en estos momentos de pandemia, recomiendan sustancias no solamente ineficaces, sino además con reconocidos efectos tóxicos".

La SAP destacó en un informe que en Estados Unidos en el año 2001, el dióxido de cloro y el clorito "se utilizaron para desinfectar edificios públicos después de la liberación de esporas de ántrax".

