Reclamaron a Pami por falta de insumos para insulinodependientes

Afirman que Pami no da respuestas a aquellas personas que necesitan insumos de insulina. - Foto: gentileza Mariano Nievas.

Afiliados a Pami reclamaron frente a la sede Córdoba del organismo nacional por la falta de suministro de insumos para insulinodependientes.

Un grupo de personas se concentró con carteles en el ingreso al edificio ubicado sobre avenida General Paz. "Tengo diabetes desde los 19 años y necesito sí o sí la bomba. Me tienen con vueltas, diciendo que por la pandemia no tienen personal cuando hace cuatro años me hicieron lo mismo", sostuvo Trinidad Pérez, una de las manifestantes, al móvil de Mitre Córdoba.

Los insulinodependientes destacan que son un grupo de riesgo y que saliendo a reclamar se arriesgan a contraer coronavirus, mientras que los pedidos de insumos datan en algunos casos desde 2017.

Foto: gentileza Mariano Nievas.

"No sabemos porqué no nos dan los insumos. Hay una ley que nos proteje y nos asegura los insumos, pero parece que Pami no la reconoce ni respeta la Constitución o resoluciones internacionales", subrayó otro de los presentes en la protesta.

"Somos personas jóvenes y la pandemia no nos espera, ¿tenemos que llegar a un amparo para que nos den lo que nos corresponde?", se preguntó Pérez.