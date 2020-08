Leonardo Godoy prepara las valijas para el fútbol de Turquía

El lateral derecho de Talleres Leonardo Godoy manifestó su voluntad y curiosidad por la posibilidad de emigrar al fútbol de Turquía. Vale aclarar que es pretendido por el Yeni Malatyas por del ascenso de aquel país, y en principio sería un préstamo por cargo.

"Espero sea una linda oportunidad, pero mientras sea negocio para Talleres, sino no tengo dramas en quedarme. He escuchado rumores de otros clubes pero lo único concreto fue lo de Turquía. Sería la primera vez que salga del país, hay que esperar nomas", contó Godoy en el programa "Futbolémico" de Radio Impacto.

"Hemos hablado con Andrés (Fassi), y me dijo que esto venía muy encaminado. Hoy en día tampoco es que me muero por irme de Talleres. Talleres es una casa para mi, si me voy ojalá pueda volver pronto, la gente me mostró mucho cariño y eso me llega y me gusta. Ojalá pueda volver y conseguir cosas lindas", agregó.

"Se que lo de Turquía viene todo encaminado, con Guido hemos hablado sobre el tema", prosiguió el rafaelino. "Del fútbol turco solo vi los estadios que son muy grandes, se que es una liga competitiva. Si se abren las puertas, bienvenido sea", agregó.