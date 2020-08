Todesca Bocco: "Vamos a necesitar de un acuerdo social de precios y salarios"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que el crédito productivo y los cambios en materia impositiva serán clave para impulsar una recuperación económica en la pospandemia, pero que también resultará necesario avanzar en un acuerdo social de precios y salarios con distintos sectores.

En una entrevista brindada a la Agencia de Noticias Télam, Todesca Bocco profundizó sobre las medidas en las que el Gobierno trabaja para recuperar el mercado interno, impulsar las exportaciones, las economías regionales y controlar la inflación en los próximos años. Aquí sus conceptos más detacados.

60 medidas para la pospandemia

“Se trata de un conjunto de medidas que comparten como objetivos centrales la recuperación de la producción y el empleo y que, además, pretenden potenciar la oferta exportadora argentina para generar un camino de crecimiento que tenga en cuenta el equilibrio del sector externo. Una parte de las medidas está pensada para la pospandemia, con la recuperación del consumo como objetivo; y otra busca generar transformaciones en el sector productivo que la Argentina necesita para poder crecer en un entorno consistente”.

El crédito productivo

“En cuatro meses de pandemia el crédito productivo aumentó el equivalente al 1,4% del PBI. ¿Por qué? Porque hubo una intervención estatal muy importante al actuar como garante o subsidiando tasas para colaborar y usar la liquidez que está en los bancos para financiar al sector productivo”.

Salarios, paritarias e inflación

“Estamos mucho mejor que en diciembre de 2019. De hecho, la inflación acumulada es de 13,6% este año. Una parte de esta desaceleración está relacionada con el efecto no deseado de la contracción de la economía. Pero es sólo una parte (…) El carácter bimonetario de la economía argentina no es un chiste. Cada salto del tipo de cambio genera un efecto no sólo sobre los precios atados al dólar, sino de muchos otros. Allí es donde se genera la puja distributiva entre trabajadores que exigen recuperar el poder adquisitivo de sus salarios y empresarios que eventualmente aceptan pero que, al mismo tiempo, remarcan precios. Esto se ha repetido durante muchos años en la Argentina. Vamos a necesitar de un acuerdo social de precios y salarios. Es algo sobre lo que venimos trabajando con los distintos sectores”.

El Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción

“Viramos de un subsidio directo a empresas con facturación negativa a uno de créditos muy blandos. Lo hicimos al ver que algunos sectores empezaban a registrar una facturación positiva, pero a los que sacarles el ATP no era buena medida para asistirlos en la recuperación”.

El modelo impositivo

"El mandato del Presidente y del jefe de Gabinete es que la reforma tributaria apoye la producción, priorice el ahorro en pesos y desestimule la compra de moneda extranjera y "la timba". Un sistema tributario en el que los incentivos estén puestos del lado de la producción".

El ahorro en pesos

"Es muy importante ir recuperando la moneda nacional. Es un trabajo de hormiga, que nos va a llevar mucho tiempo. No vamos a desarmar el bimonetarismo de esta economía en un par de años (…) Hay que desarrollar un montón de instrumentos para diversificar y que no se ahorre sólo con un plazo fijo, que es una forma algo básica (…) la regulación del mercado cambiario es una condición sine qua non para la economía argentina, y el factor tributario también tendrá que tener sus implicaciones".

Fuente: Agencia Télam