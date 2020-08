Punto por punto, la ampliación presupuestaria aprobada en Diputados

El proyecto de ampliación del presupuesto aprobado este martes por la Cámara de Diputados autoriza al Gobierno a aumentar las erogaciones por un monto de casi 1,9 billón de pesos, de los cuales el 80 por ciento será destinado a la implementación de programas productivos, laborales y sociales con el objetivo de paliar las consecuencias de la pandemia.

Los aspectos centrales del proyecto sancionado por la Cámara baja -que ahora deberá ahora deberá ser tratado por el Senado- son los siguientes:

- Los gastos totales aumentarán $1.859.582 millones, con un incremento del 33,6 por ciento del presupuesto vigente.

- La proyección total de gastos para 2020 alcanzara los $7,3 billones

- La ampliación de los gastos se financiaran en parte con recursos de recaudación de impuestos por $ 642.844 millones, y el resto con las rentas del Banco Central y uso de fuentes financieras.

- Se crea un fondo para el transporte del interior del país por un monto de $10.500 millones.

- Se destinarán $55.324,7 millones al Ministerio de Desarrollo Social, para la asistencia alimentaria.

- El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo se eleva en $215 mil millones.

- Se enviarán al Anses $90.000 millones para el pago del IFE y $80.000 millones para el Programa ATP

- Se refuerza con $50.000 millones de pesos el Programa de Emergencia Financiera Provincia creado en abril, para atender la emergencia como consecuencia de la pandemia.

- Se destinarán al Pami $11.088 millones de pesos, mediante bonos de consolidación, para abonar las deudas pendientes sobre provisión de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales.

- Se aumenta en $1.625 millones el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para brindar líneas de financiamiento a empresas, pymes y cooperativas.

- Además se girarán $8.879 millones al Poder Legislativo, y $16.800 millones de pesos al Poder Judicial.

- Se aumentan en $1.500 millones el presupuesto del Ministerio de Educación para el programa "Volver a la Escuela".

- El presupuesto del Ministerio de Seguridad se aumenta en $45 mil millones.

- Se crea el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA).

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, señaló que "la situación generada por la pandemia sanitaria" provocó por un lado "un aumento razonable de cada una de los requerimientos de gastos", y al mismo tiempo "una caída preocupante de los ingresos producto de la menor actividad económica".

A su turno, el diputado santafesino del PRO Luciano Laspina manifestó una acompañamiento en general al proyecto, pero hizo una serie de señalamientos. "Me sorprendió -y esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional- que no haya medidas de austeridad fiscal en este Presupuesto en el medio de una caída inédita de los recursos y de un Banco Central que ya no da abasto pidiendo a la imprenta que imprima billetes", cuestionó.

En tanto, el diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó que mientras "el Gobierno ajustó a los jubilados" al suspender la ley de movilidad, en este proyecto de presupuesto se atiende "la incertidumbre terrible" que tienen los "buitres", a los que les "otorgan beneficios".

"Es incompatible pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta a los especuladores extranjeros y complacer a los grandes grupos económicos, y al mismo tiempo atender a las grandes mayorías populares. Son intereses irreconciliables", planteó.

A pedido del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, el oficialismo accedió a incorporar al proyecto oficial un fondo especial de infraestructura municipal para la provincia de Buenos Aires. "Todos sabemos que cuando la pobreza pega, en nuestra provincia pega más. Que cuando hay desocupación, en nuestra provincia pega más. Sabemos que es una provincia solidaria a la que solo le vuelve la mitad de lo que pone en la Argentina como fondos coparticipables. Es uno de los lugares donde más golpeó la pandemia, hay necesidad de una reactivación rápida", explicó el opositor.

En la iniciativa que ahora pasó al Senado, el Poder Ejecutivo propone ampliar partidas del Presupuesto 2020 con un incremento del gasto de 1.859.583 millones de pesos, que se sumará a los $5,5 billones ya aprobados.

Fuente: Télam

