Nahuel Luján reafirma su deseo de renovar contrato en Belgrano

El enganche de Belgrano Nahuel Luján se mostró optimista con la posibilidad de seguir en Belgrano, a raíz de que desde el club ya mantiene contactos con su representante, en pos de avanzar con la renovación de su contrato.

El "Gato" tiene contrato hasta junio de 2021, y es esa una de las prioridades en cuanto al plantel, junto a Bruno Amione. De todas maneras, Luján quiere seguir en Belgrano. "Que quieran renovar mi contrato me pone feliz porque es lo que más quiero, con el sueño de llevar a #Belgrano a Primera", contó en declaraciones al programa "La mesa del fútbol", de Radio Pulxo.

"A la renovación de mi contrato la está llevando mi representante. Claro que tengo todas las ganas de renovar, se habló mucho de mi futuro pero mi deseo es poder quedarme más tiempo y demostrar de lo que soy capaz", agregó.

En su momento hubo sondeo de Independiente y Newell's aunque al final no hubo avances. "Lo estamos pasando como se puede, ya cansados de no poder entrenar. Me sigo manteniendo con el peso, salgo a correr, extraño mucho jugar al fútbol. Yo sigo trabajando como si siguiera en Belgrano", aclaró.

"No me calzo los botines desde hace varios meses, va a estar difícil, pero no veo la hora de volver. Tengo ganas de renovar en Belgrano y ahora que estoy jugando lo disfruto muchísimo. Volver a Primera es el sueño mío y de todos los compañeros", cerró diciendo.