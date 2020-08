Sergio Maldonado sobre Bullrich: "Todo el tiempo fue cómplice"

El hermano de Santiago habló tras la denuncia contra Pablo Nocetti y aclaró que la ex ministra fue "encubridora" de lo que sucedió con la investigación por la muerte del artesano.

"Es hora de que la Corte Suprema, asigne un nuevo juez que no sea Lleral", dijo Maldonado. - Foto: gentileza

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien apareció muerto tras un operativo de Gendarmería en un desalojo de una protesta de una comunidad mapuche, aseguró este martes que "es importante" la denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad contra el ex jefe de Gabinete de la cartera Pablo Nocetti por su rol en el hecho y consideró que esa presentación "debe acompañar la causa por la desaparición forzada" del artesano.

"Es importante. Creo que debe acompañar la causa por la desaparición forzada", sostuvo Maldonado. En declaraciones radiales, el hermano de Santiago afirmó que la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad "contradice lo que dice (el juez Gustavo) Lleral, que afirma que Gendarmería no tuvo nada que ver".

"Así se ratifica nuestro pedido de que se investigue la desaparición forzada y se asigne un juez imparcial", señaló el hermano del artesano que estuvo desaparecido durante 77 días antes de que fuera hallado su cuerpo en el Río Chubut a escasos metros de donde había sido visto por última vez. Y añadió: "Es asquerosa la impunidad con la que se movieron".

Es hora de que la Corte Suprema, donde está detenida la causa, asigne un nuevo juez, que no puede ser Lleral, y así se avance e investigue la desaparición forzada de Santiago".

Sergio Maldonado apuntó contra la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "Todo el tiempo fue cómplice, encubridora y promotora de esto. La investigación que hizo ni siquiera está volcada en el expediente judicial".

Finalmente, al ser consultado si se sentía acompañado por el Estado, el hombre expresó: "Yo tengo en claro que siempre el Estado te va a cagar en la parte de seguridad, no en la parte social. Yo ya parto con ese análisis. Depende cuánto, si es mucho o poco, pero siempre te va a cagar. Soy yo solo contra todo el aparato del Estado".

"No es la misma postura del Gobierno anterior, que nos perseguía. Hay que trabajar en cosas de fondo: las cúpulas (de las Fuerzas) pasan, pero la estructura queda. No pretende que anden predicando los derechos humanos, pero que al menos no los violen", concluyó.

El Ministerio de Seguridad había presentado el pasado lunes una denuncia contra Pablo Nocetti, el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos "abuso de autoridad y violación de deberes" como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado.

A tres años del hecho, la denuncia es por los presuntos delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes" y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

La acusación se extiende, además, al ex director de Gendarmería Gerardo Otero y al ex subdirector nacional de la fuerza comandante general Ernesto Oscar Robino, por ser "autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos".

