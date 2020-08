"Prode", un retazo de un fútbol humilde soñando con ser héroes por un día

Postales de una época de esperanza, con apenas un año desde el regreso de la democracia y con el instinto de supervivencia como necesidad fundamental de la clase media, todo ese cóctel ofrece el documental "Prode", con una historia tan pasional como singular que tenía como finalidad el sueño argentino: salvarse para siempre con una sola acción.

Y corresponde al pensamiento de la época, sin ser anacrónica a los tiempos de hoy. Porque ese Racing de Nueva Italia que dependía de sí mismo para ganar el premio mayor y acertar los 13 puntos siendo juez y parte, marca también parte del destino de los luchadores. Y enfrente nada menos que el último campeón del Nacional y sensación de la primera parte de la década del '80, como villano que buscaba arruinar la fiesta y el deseo de toda una comunidad.

Acabo de ver el documental. Excelente reconstrucción, hermosas imágenes y buenos archivos !!! Una historia increíble, de película, con final inesperado para quienes no conocían lo que pasó. Al margen de eso... qué equipo y qué pedazo de jugador el @Pato_Gasparini 👏👏👏👏👏 https://t.co/pGcw81zA2u — Gustavo Farías (@gfarias_MundoD) July 30, 2020

En mayo del '84 toma lugar esta historia cinematográfica por naturaleza, pero el largometraje a cargo de "Ideas Por Rosca" traslada la mirada al contexto social, a los paisajes de épocas de antaño, del trabajador alienado y de repente, la posibilidad de ganarle terreno al destino, con un atajo que depende de que una pelota entre al arco del rival. Y así y todo, no siempre las expectativas se cubren como uno lo imaginaba en lo más profundo de su corazón.

Está muy bien. Buen retrato de época, de aquel 1984, de la promesa democrática y la centralidad del fútbol. Ferro y Racing, protagonistas y el Prode como promesa de salvación económica.

Pd: para corroborar lo mal que relataba Mauro Viale. Todo verbo en presente, nunca un apellido — Luis Ernesto Zegarra (@luisezegarra) July 31, 2020

La productora cordobesa recogió archivos de esa era, filmaciones de casi 40 años atrás, testimonios actuales de los protagonistas y saldos ocultos que recién hoy salen a la luz. El director Mauro Beccaría nunca intentó despegar la mirada durante el rodaje de las emociones de la clase media en los '80, entendiendo que incluso Ferro, a pesar de ser campeón, lejos estaba de ser poderoso.

¿Qué le quedaba entonces a Racing, que como club de barrio con una limitada cantidad de socios e hinchas, de repente soñaban con desacomodarle la estantería a los grandes? Tiempos donde un humilde equipo podía hacerle algo de sombra a los grandes, situación sin parangón a la actualidad, donde solo los poderosos hoy levantan el trofeo de campeón. Entonces el documental muestra a su vez las abismales distancias de hoy con relación a los '80, donde una organización deportiva (o de lo que sea) podía competir casi en iguales condiciones, llevando por detrás la esperanza de toda una feligresía identificada con colores de su equipo.



Entre los entrevistados figura el mismo Silvio Soldán, conductor del ciclo "Feliz domingo", en este caso personificando una película: "Yo me gané el prode, y usted", con recorridos al significado de fe y esperanza que encerraba esa boleta y sus 13 partidos, motor para ilusionarse todos los fines de semana con la radio prendida hasta la madrugada.

El guionista Juan Pablo Cossutta también supo criteriosamente llevar adelante el hilo de una aventura-historia que no parecía tener demasiado contenido pero que al final, desbordaba de experiencias insondables. El desafío era llevar una anécdota deportiva, procesarla, y largarla como productor audiovisual sin ninguna fisura.

Seguramente quedarán ajustes pendientes, no obstante quedó claro que a partir de una historia narrada correctamente con suplementos estéticos y decorativos precisos, puede transformarla en cortometraje. El fútbol y la pasión es un ingrediente infalible, no obstante, coordinada con materiales estéticos, recursos efectivos y diálogos enriquecedores, queda el postre ideal, marcando una época que ya no existe, con un pueblo que no dejaba de soñar con salvarse ganando el Prode, sea carnicero, albañil, comerciante o jugador de fútbol profesional que busca el batacazo, no en el Monumental o la Bombonera sino acertando 13 puntos y pudiendo definir por su cuenta y con protagonismo el definitivo, el de la gloria final.