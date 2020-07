Silvio Romero: "No tuve contacto directo ni con Gallardo ni con Riquelme"

El cordobés Silvio Romero se refirió a la realidad que vive en Independiente y sus ganas de tomar un nuevo rumbo.

“Es una situación compleja que ya venía mal y la pandemia intensificó la malaria que traía el club. Los compromisos sin cumplir se hicieron más grandes. Una realidad económica complicada”, aseguró el "Chino" en declaraciones al programa Línea de Cuatro que se emite por el canal Showsport; donde contó: "Si viene algún club interesado pusimos un monto 'accesible' fuera de las locuras del fútbol, renunciaría a parte de la deuda”.

El ex Instituto sostuvo: “Me ha tocado la suerte de ser capitán. Es una satisfacción muy grande. Con los años y la trayectoria uno es encargado de manifestar nuestras inquietudes. Soy el vocero del grupo. En cuanto al juego el último año fue donde llegaron buenos rendimientos. Ese rol protagónico fuera de la cancha lo acompañé con rendimiento dentro”.

“La realidad es que estoy en Independiente y más allá de los rumores sigo perteneciendo al club. En el corto plazo no sé que pasará. No me animaría a decir con qué camiseta voy a arrancar jugando”, dijo el "Chino".

Y sobre las chances de ir a River o Boca manifestó: “No tuve contacto directo ni con Gallardo ni con Riquelme. Sí, indirectamente, con gente de sus entornos. Boca hizo un acercamiento bastante formal y River algunas conversaciones, no más que eso”.

Además, reconoció interés de clubes del exterior: ”Se han comunicado varios clubes, la mayoría del extranjero. Tenemos tiempo para tomar una buena decisión".