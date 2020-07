AFA le restó dramatismo al entrenamiento "clandestino" de jugadores cordobeses

"A esta altura no me sorprende, tenemos que largar", declaró Russo. - Foto: gentileza.

En AFA no dramatizaron y bajaron decibeles con relación al video que se filtró en redes sociales, donde los jugadores de Talleres Nahuel Bustos y Juan Cruz Komar más el delantero de River Matías Suárez, entrenando en un predio de Villa Esquiú.

Misma situación ocurrió en Rosario con algunos jugadores de Newell's y Racing Club, con un video que tomó estado público con un entrenamiento sin distanciamiento. No obstante no tuvo repercusiones.

La diferencia es que desde la AFA hasta se terminó justificando por una cuarentena que se ha extendido más de la cuenta.

"Lo vimos en Twitter, pero los jugadores no nos dijeron nada. Se decían tres fechas sobre ese video. Que era del domingo pasado, que era de diciembre y una intermedia de hace 10 días", fue lo que se dijo desde Talleres.

Desde la Policía se informó que no hubo procedimiento alguno -hubo una versión que daba cuenta de que habría existido una denuncia sobre la violación de cuarentena- y que el video databa de "un par de semanas".

"A esta altura no me sorprende, tenemos que largar. No están con su DT o en la cancha de su club. No podemos esperar más para volver a entrenar. Si un jugador sale a correr al parque o a jugar en una cancha de papi, ¿qué le vas a decir?", declaró Nicolás Russo, presidente de Lanús y vocero de AFA sobre esta circunstancia.