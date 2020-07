Bolivia: el Tribunal Supremo ratificó las elecciones para el 18 de octubre

El TSE afirmó que no habrá una nueva postergación en la fecha de los comicios generales. - Foto: NA.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, afirmó este domingo que en ningún caso se modificará el 18 de octubre próximo como fecha para la realización de los comicios generales en el país, en medio de la advertencia de distintos sectores sobre conflictos sociales y políticos.

"La fecha está fijada. El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales estamos encaminando todos nuestros esfuerzos para la organización de la jornada de votación el domingo 18 de octubre. La decisión ya ha sido adoptada por la sala plena", aseguró Romero ante periodistas.

La Sala Plena del TSE anunció el jueves pasado el aplazamiento al 18 de octubre de los comicios programados anteriormente para el 6 de septiembre de este año por la pandemia de coronavirus, que hasta hoy ha sumado en el país 68.281 casos y 2.535 muertos, y después que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas por presuntas irregularidades.

El aplazamiento de la fecha de las elecciones fue rechazado por organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y el partido político Movimiento Al Socialismo (MAS), que anunciaron movilizaciones de protesta en los próximos días.

Por su parte, Luis Arce, el exministro de Economía y candidato a la Presidencia por el MAS, la formación política liderada por el depuesto presidente Evo Morales, manifestó este domingo que la reacción de sectores afines al partido por la postergación de las elecciones es producto de la decisión "unilateral" del TSE.

"El TSE no ha calculado el efecto que va a tener sobre las organizaciones sociales la postergación de los comicios. No pueden echarnos la culpa de esas movilizaciones, no están leyendo las consecuencias", advirtió Arce.

El candidato presidencial calificó de "ilegal e inconstitucional" la decisión del TSE de postergar la fecha sin una ley de por medio.

Noticia relacionada: