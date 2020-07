"Ojalá termine mi carrera en Boca"

Luego de acordar su renovación con Boca después de varias idas y vueltas, Mauro Zárate compartió su deseo de terminar su carrera con la camiseta del "Xeneize".

"Nunca se sabe, pero ojalá la termine en Boca. Me tengo que sentir cómodo y en un buen nivel, y que la gente que maneja al club esté contenta. Es el desafío más grande de mi carrera. Es loco porque cuando uno está grande, busca otras tranquilidades. Por suerte, no digo que tengo que jugar por lo económico y salvarme. El objetivo más difícil es estar acá, triunfar y cumplir el objetivo de ganar esta ansiada Copa Libertadores", afirmó Zárate en declaraciones a TyC Sports.

Y afirmó: "Me gustaría tener un nivel más alto, que yo conozco. Sé a lo que puedo jugar. Lo tuve por algunos momentos y la gente lo ha demostrado, pero por otros no. Estoy buscando que ese bajón no esté. Sí, estoy un poco en deuda con el hincha, pero no estoy intranquilo ni me pongo más nervioso. Yo mismo me pongo esa presión, no la gente".