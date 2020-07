El arquero de Talleres, Guido Herrera, habló sobre su futuro

"Sé la realidad del fútbol argentino y del club, y una venta de un jugador es el único sustento a mano... Hay que tapar pozos por la crisis económica. Soy jugador de Talleres y si me voy quiero que el club salga beneficiado...", expresó el arquero de Talleres, Guido Hererra, en medio de las versiones que indican que tiene lo días contados en el club de barrio Jardín, ya que su destino estaría fuera del país.

En declaraciones al programa Tercer Tiempo, que se emite por radio Mitre Córdoba, el oriundo de Río Cuarto reiteró que la crisis económica del país derivada por la pandemia pondrá en dificultades al club y eso podría determinar, también, que deba ser vendido. Aunque en todo momento sostuvo que por ahora no hay nada concreto.

En ese marco, el guardavallas afirmó: "Hoy puedo decir que Talleres es como mi casa. Siempre me quise quedar, hoy estamos en otra realidad económica... me encariñé mucho con el club y si me tengo que ir voy a extrañar mucho".

Además, aclaró: "Soy jugador de Talleres y tengo contrato hasta el 2023, el semestre próximo tenemos una copa internacional. Mi cabeza es entrenar y llegar de la mejor manera para cuando vuelva el fútbol. Mi cabeza está en Talleres".

Previamente contó que desde hace un mes está siendo representado por Luis Grillo, pero no quiso explicar las razones del cambio, y sostuvo: "Hace un tiempo que vengo trabajando con Grillo, me ha dado mucha ayuda. Soy jugador del club y ellos decidirán qué hacer con mis servicios, tengo excelente relación con Andrés Fassi, tenemos confianza por si algo sale, hablarlo. Todavía falta".