Hazaña de Hurricanes para ganar a Blues en clásico neozelandés

A falta de tres minutos para la bocina, el full back All Black Jordie Barrett convirtió el try del wing suplente Asafo Aumua a los 76’ dando el triunfo a los Hurricanes sobre los Auckland Blueds por 29-27 (15-15) en la sexta ronda del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en Maorí).

En el Sky Stadium de Wellington, los Hurricanes una página histórica, al remontar la tabla con dos victorias en cuatro partidos, ya que están en el tercer lugar por detrás de los Canterbury Crusaders y los Auckland Blues, su vencido.

El apertura de los Blues Otere Black, buscó el triunfo visitante con un penal a los 2’, pero la respuesta de los Hurricanes fue fulminante, a los 4’ con try del centro Ngani Laumape que superó al full back Beauden Barrett para marcar y el full back Jordie Barrett anotó la conversión.

Jugando contra su ex equipo , el full back Beauden Barrett fue a marcarle un try ante el estupor del estadio y Otere Black convirtió para el 7-10, pero los visitantes sufrieron un revés momentos después con la tarjeta amarilla al wing Emoni Narawa por infracción.

Pero los Blues no aprovecharon la ventaja numérica, ya que no logró anotar un solo punto en esos 10’. El flanker Dalton Papali'i y el flanker Reed Prinsep marcaron tries para ambos lados y el full back Jordie Barrett con penal puso el empate15-15 al descanso.

Los Hurricanes arrancaron el complemento con vértigo, marcando la ventaja con try de potencia del hooker Dane Coles entrando como un tren bajo los palos y el full back All Black Jordie Barrett convirtió el 22-15.



Pero los Blues empataron enseguida con el try del gigante octavo Akira Ioane, y la conversión del full back Beauden Barrett, hermano mayor de Jordie y ex jugador de los Hurricanes.

El try del hooker Kurt Eklund a los 63’ dio a los Blues, bríos para el triunfo, pero llegó el try de Asafo Aumua a los 76’ para decretar el empate de los Hurricanes y que Jordie Barrett con su patada logró la conversión y triunfo de dos puntos.

Marcadores:

Para los Hurricanes, 4Tries de Ngani Laumape (4'), Reed Prinsep (34'), Dane Coles(44'), y Asafo Aumua (76'), más 1 Penal (40’) y 3 Conversiones de Jordie Barrett (5') (45') (77').

Para los Blues, 4 Tries de Beauden Barrett (10'), Dalton Papali'I (29'), Akira Ioane (57') y Kurt Eklund (63'), más 1 Penal (2’), de Otere Black y 2 Conversiones de Otere Black (11') y Beauden Barrett (59').