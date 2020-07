Intendente se inspiró en discurso de una película para el acto del 9 de Julio

Con motivo del aniversario de la Independencia, el intendente Rodolfo Alejandro Torres de la localidad de El Carmen pronunció un discurso que rápidamente se viralizó ya que muchos recordaron ciertas frases como pertenecientes a una escena de la taquillera película de Hollywood "Día de la Independencia".

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, dijo el intendente que utilizaba un tapaboca de los colores de la bandera argentina.

Pero rápidamente algún memorioso se encargó de comparar su discurso con el que realiza el actor Bill Pullman interpretando al presidente Thomas Whitmore que debe arengar a los ciudadanos previa batalla final contra los alienígenas en el film "Día de la Independencia".

El actor le dice a sus soldados que “no entrarán rendidos y en silencio hacia la noche” y los insta a luchar por su derecho a “vivir” y “a existir”. Sus palabras son dichas en ocasión de conmemorarse en la película el día de la independencia norteamericana, el 4 de julio.

El video editado que contrapone las palabras del intendente El Carmen y el personaje de ficción rápidamente se viralizó en las redes sociales.