Armando Pérez habló de la unidad en Belgrano y sobre las elecciones

Armando Pérez, ex presidente de Belgrano y candidato para regresar al poder en el club de Alberdi en las próximas elecciones, opinó del contexto actual de la entidad y sobre todo del clima político.

"Si yo viera que hay un espíritu de unidad, yo lo pensaría. Pero parece que no se quiere colaborar con la dirigencia actual. Si vos tenés una solución ahora, tenés que comunicarla para ayudar ahora, no esperar a ser presidente para implementarla", contó en Sin Códigos de Radio Impacto.

Sobre el DT Ricardo Caruso Lombardi, elogió sus actitudes: "Tuvo una actitud de absorber una problemática qué la dirigencia no sabía que carajo hacer en ese momento, con el descenso y les sacó la presión. Si hubiese estado como presidente no se me hubiese imaginado traerlo, a lo mejor dentro de una terna y me entrevisto, me terminaba convenciendo".

Con respecto a las elecciones en Alberdi, destacó: "Nosotros nos estamos preparando para el 1 de agosto. No tengo problemas que se vote con el padrón de marzo o actual, me da lo mismo, yo estoy a favor de lo que sea mejor para el club". Luego añadió: "Escucho a los jóvenes que dicen "yo no voto balances"...yo también quiero ser campeón. Lo comprendo, pero una institución lo primero que tiene que hacer es respetar al que labura".

A su vez tuvo expresiones con el presidente Jorge Franceschi, quien fuera sucesor de su gestión, describió: "Nunca quise pensar que iba a descender, hasta el último minuto pensé que Dios nos iba a ayudar. Creí que Franceschi podía ser el mejor presidente para Belgrano. Se hizo mal lo futbolístico, pero tengo que decidirlo que es honesto. Hoy Belgrano le pagó a todos sus empleados. Hoy necesitamos tener una idea de cómo vamos a salir de esta situación, no solo Belgrano sino todo el fútbol. Es posible pasar la tormenta si uno administra como debe ser".