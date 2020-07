Daniel Jiménez: "Lo tomo como un homenaje en vida a esto de la tribuna"

El ex delantero de Instituto admitió que está emocionado por haber sido elegido con su nombre para bautizar la popular sur del estadio de Alta Córdoba

"Es bueno que el hincha me recuerde porque la verdad, yo nunca me olvidaré de mi paso por Instituto", dijo "Miliki". - Foto: gentileza.

La alegría de Daniel "Miliki" Jiménez es inconmensurable. Sentimiento pletórico en su ánimo luego de ser elegido por el hincha de Instituto para que su nombre bautice la popular sur, luego de una encuesta online que dio a conocer la dirigencia con referentes de todas las épocas.

Y en base a sus goles, quedó honrado tanto él como la entidad con su apellido en la cabecera donde tantos goles festejó en su paso como jugador por la entidad de Alta Córdoba.

Popular sur: Popular Daniel Jiménez 😍 pic.twitter.com/HAvD1mW0RH — Instituto ACC (@InstitutoACC) July 1, 2020

"Es un honor inmenso para mí que el hincha y socio me haya elegido para este homenaje, porque en realidad es eso, un homenaje en vida. Es un orgullo gigante, un honor inmenso. Es bueno que el hincha me recuerde porque la verdad, yo nunca me olvidaré de mi paso por Instituto mientras viva", dijo "Miliki" Jiménez en diálogo con La Nueva Mañana.

"Hay muchos ídolos en Instituto y sin embargo fui uno de los más votados. Es algo soñado. de mi parte siempre dejé todo para que quede bien parada la institución", agregó el atacante quien marcó 89 goles con la camiseta albirroja, siendo el segundo goleador histórico del club detrás de Oscar Dertycia.

"Miliki" demostró una clara emoción y afirmó: "Qué el hincha de Instituto sepa que este amor es mutuo". "Mis hijos son hinchas fanáticos de Instituto, así que la pasión por estos colores que transpiré en la cancha la llevo también con mi familia. Es un honor", cerró.