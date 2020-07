Bandera LGTB: la trama detrás de los ataques y el odio a la diversidad

Especial para La Nueva Mañana

Operación “Banderola” o “Trapo de Colores”

Lo que se vivió en distintos enclaves argentinos durante el Día del Orgullo bien puede denominarse como Operación “Banderola” o “Trapo de Colores”. En los registros fílmicos que circulan en las redes son esos los términos con los que se refieren a la bandera de la Diversidad quienes intentaron bajarla en distintos puntos del país.

Palabras similares a las que utiliza para referirse al tema el líder de Renacer, el partido político que en sus redes reivindicó la presencia de sus integrantes en esas mismas acciones. En su canal de YouTube, la organización autoencasillada en una supuesta “derecha patriótica” subió un video que prescinde de casi todas las posibilidades estéticas que otorga el lenguaje audiovisual, donde se limita a mostrar a integrantes del grupo político desplegando su propio pabellón frente al mástil de donde fue arriada o se pretendía arriar la bandera multicolor. Acompaña a las imágenes la siguiente leyenda: “Siempre estamos donde la Patria nos necesita. RENACER estuvo presente”, y un fondo sonoro compuesto por la marcha “A mi bandera”, de habitual uso militar.

El video no es un éxito, la verdad: al cierre de esta nota contaba con módicas 23 visualizaciones, incluidas las varias que generó el cronista durante esta redacción.

Pampillón, gran conductor

Renacer es liderado por Carlos Pampillón, figura central del recomendable documental “El Credo”, que da cuenta del accionar de grupos neonazis y homofóbicos en la ciudad de Mar del Plata, años atrás. Pampillón no fue enjuiciado por aquellos episodios, aunque sí debió afrontar un proceso por los ataques al Monumento a la Memoria ubicado en la Base Naval marplatense y el Centro de Residentes Bolivianos en esa ciudad. Por aquel caso fue beneficiado con una probation que determinó el pago de daños, la cursada de algunas materias en la carrera de Derecho y el abandono de su militancia en el Foro Nacional Patriótico (Fonapa).

Luego armó Renacer, un partido político que se define como llamado a “salvar a la Patria” del supuesto “comunismo marxismo castrismo, lenininismo cubano venezolano”, al decir de algunos de sus integrantes, que están desperdigados en varias provincias argentinas.

“Somos un Partido Político de Derecha Patriótica, con Capitalismo Nacional, que quiere modificar el rumbo de la Política de Argentina, que se ve viciada por la corrupción desde el inicio de la Democracia en 1983”, se definen en su página oficial de Facebook. La voz cantante del partido es el autodenominado “conductor” Pampillón, un nacionalista que adhiere a las políticas de Donald Trump, suele utilizar lenguaje bélico, considera a Macri “un tibio” y critica a Cambiemos por considerarlo un espacio “demócrata y progresista”.

Pampillón hace eje en algunos conceptos arraigados en cierto sentido común imperante, como el extendido rechazo a la clase política argentina, y asegura que sus banderas son “Dios, Patria, Libertad, Propiedad Privada, Libre Mercado y Capitalismo Nacional”.

En una de sus filmaciones más recientes se refiere justamente a los últimos ataques a la Diversidad. Por supuesto, con otras palabras: “Apoyo total y absoluto al veterano de guerra Alejandro López, de la ciudad de Córdoba, que tuvo la valentía junto a otro de sus camaradas de ir al Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, donde un intendente pésimo, sin valores, iza la bandera del orgullo gay en el Parque Sarmiento, donde únicamente se puede izar la gloriosa Bandera argentina. Este veterano que ya cumplió con la Patria fue con fines pacíficos a bajar como corresponde ese trapo de colores que no tiene que estar en un mástil o en una plaza nacional”.

A continuación, afirma Pampillón que “les damos todo el apoyo, en todo el país, a los valientes que se atrevan a bajar ese trapo de colores”. Y afirma que “no es nada contra lo que representan, pero si se meten contra la bandera nuestra, se termina el amor, y se termina la tolerancia”.

“La bandera es una sola, la argentina, así que desde Mar del Plata y también desde Córdoba con nuestro referente Máximo Calderón, todo el apoyo a este veterano y a los veteranos que hicieron ese acto. A bajar las banderas del orgullo gay”, arenga.

Violencia en el Parque



Para una mejor comprensión, lo que ocurrió en Córdoba puede separarse en tres partes, a razón de una por día. El viernes, la Municipalidad izó una bandera multicolor en el Parque Sarmiento y colocó una placa, en la que aseguraba que la bandera de la Diversidad “flameará en lo alto de manera permanente como símbolo de nuestro compromiso”. Firmaron el mármol el intendente Martín Llaryora y el vice Daniel Passerini, pero hubo un equívoco: se izó la bandera de Cuzco, muy similar. El error fue subsanado de inmediato.

Al día siguiente, dos personas que se identificaron como Veteranos de Malvinas intentaron arriarla. Acompañados de una mujer, y citando su carácter de “ciudadanos argentinos”, argumentaron una dicotomía falsa: que la bandera multicolor no podía reemplazar a la enseña patria, algo que no ocurrió y ni siquiera se planteó. La Policía, que se acercó al mástil, los hizo desistir, y el estandarte de la discordia siguió flameando en lo alto.

Hasta unas horas más tarde, ya Día del Orgullo, cuando la situación cambió, un grupo de personas ataviadas con uniformes militares -más otros que los apoyaban-, invocando también su condición de Veteranos de Malvinas, “copó” la rotonda que alberga al mástil para evitar que la colorida enseña siguiera ondeando en lo alto. Hubo discusiones, daños al espacio público y agresiones a integrantes del colectivo LGBTIQ, de distinto tenor. La más grave, el cadenazo que por encima del cordón policial un hombre de mediana edad le propinó, en la cabeza, a la joven Romina Orellano, referente de la organización nacional “Putos Peronistas”. La agredida relató a La Nueva Mañana que la persona de barbijo rojo que la atacó “me decía puta, me hacía señas de arma de fuego y decía que me iba a dar bala, que me iba a matar”. El caso ya tiene relevancia penal.

Mientras, el tumulto ocurría y los policías no solo no detenían a nadie sino que ni siquiera atinaban a controlar la situación. Luego las aguas se aquietaron, y por la noche, Veteranos y referentes de la Diversidad acordaron que a las cero del lunes arriarían la bandera y a las 8.30 del mismo día izarían, de modo conjunto, la enseña patria. Así ocurrió.

La reacción social

Sacando el submundo de las redes virtuales, que merece un capítulo aparte, los ataques a la Diversidad suscitaron de inmediato repudios de todo tipo. Innumerables funcionarios, entes públicos, organizaciones sociales y referentes del campo de los Derechos Humanos criticaron los hechos ocurridos en el parque, sobre los que además circulan infinidad de videos, algunos de ellos difundidos por sus propios protagonistas.

En una de las filmaciones, publicada en Twitter por el periodista Sergio Carreras y que contaba al cierre de esta nota con 16.700 reproducciones, aparece una persona corpulenta, recogiendo del piso un trozo de la placa destruida y asegurando que “así terminó la placa, así tenía que terminar la placa”. “Esto lo rompimos los cordobeses, todos los cordobeses, los cordobeses que aman la Patria, no esta gente que está acá manifestando, que ni siquiera sabe lo que está defendiendo, no sabe lo que significa ni siquiera la letra Q (señala la placa), ¿saben qué significa?, significa Queer. Queer significa los degenerados, los que aman a los animales, los que aman a los muertos, los pedófilos. Eso es la letra Q” cierra, y arroja violentamente el trozo de mármol al piso".

El Inadi Córdoba también repudió los hechos, y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas – La Plata aseguró que “estos grupos organizados que actuaron en banda en el día de ayer, en ciudades como Mar del Plata, Mendoza, Rosario, son parte de la Confederación de Veteranos de Guerra organización que nació a instancias del macrismo en 2016”. Y completaron señalando que “en Córdoba la acción estuvo liderada por Claudio César García, máximo referente de esa agrupación. García ocupó el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas en el Ministerio de Interior durante la gestión del gobierno anterior, forman parte del lobby militar que aún hoy continúa manejando la Comisión Nacional de Ex Combatientes”.

Rápidas de reflejos, dos legisladoras cordobesas iniciaron acciones. La diputada nacional Gabriela Estévez cosechó el apoyo de una decena de parlamentarios nacionales para que el Congreso trate un proyecto de repudio a los hechos, considerados “un hecho antidemocrático en origen que no hace más que mostrar los motivos detrás, odio hacia todos quienes viven sus vidas por fuera de los mandatos heterocispatriarcales”. Y a nivel local, la concejala Soledad Ferraro presentó una denuncia penal para que se investigue la supuesta comisión de delitos de al menos tres personas presentes en el lugar.

“Que se investiguen y sean esclarecidos los hechos ocurridos y perpetrados por estos grupos pseudo patrióticos que, escudados en nuestra bandera nacional, atacan a los cadenazos y por la fuerza símbolos que representan a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestra Córdoba”, señaló la edil.

Ahora la Fiscalía de Distrito 2, Turno 6, debe investigar si se cometieron delitos, y si los hubiera, identificar a los presuntos autores de los mismos.

Mientras, toda esta película podría ser útil para discutir qué es la Patria, qué atribuciones da haber sido parte de una guerra o, por ejemplo, qué hechos espurios de la historia argentina se han cometido amparados en la celeste y blanca.

