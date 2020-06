Menotti expresó que no está de acuerdo con Gallardo y el retorno a los entrenamientos

César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de la AFA, sostuvo que Marcelo Gallardo, técnico de River, "se equivocó al pedir la vuelta de los entrenamientos" en medio de la pandemia de coronavirus porque es un tema que "tienen que definir los infectólogos y científicos".

"Me parece que se equivocó. Igual, lo respeto. El presidente de la AFA (Claudio Tapia) está pensando el proyecto, si Gallardo tiene el suyo, yo me atrevo a acompañarlo y a discutirlo", manifestó Menotti en declaraciones al programa "Independiente de América", por AM 750.

Agregó: "Ahora, yo no puedo discutir con los médicos o con leyes establecidas por el Presidente de la Nación. Es complejo, no correspondería a los entrenadores".

Además, el técnico de la Selección campeona del mundo en 1978 continuó: "No tengo opinión porque no soy médico, no soy infectólogo, no pertenezco al Ministerio de Salud. Esta decisión la tiene que tomar el presidente de AFA, con un comité ejecutivo donde está (Rodolfo) D Onofrio, el presidente de Racing (Víctor Blanco), con el asesoramiento de los médicos de la Asociación".