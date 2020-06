Salieron a la luz polémicos audios entre Grondona y Tinelli

El empresario televisivo Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo y de la futura Liga Profesional, se encontró envuelto en plena polémica con una serie de audios que fueron viralizados, con una charla sin filtro con el ex presidente Julio Grondona, con arreglos de horarios de partidos, acomodos, y árbitros a elección.

Esto no es nada nuevo en el ambiente del fútbol, donde las sospechas de arreglos de elección de árbitros, horarios, entre otras "movidas" especialmente desde los clubes más poderosos. Las escuchas que Radio Mitre difundió este lunes entre el fallecido Julio Grondona -entonces presidente de la AFA- y Marcelo Tinelli -de San Lorenzo de Almagro- no hacen más que reafirmar que la transparencia, los sorteos, no existen en el deporte más amado por los argentinos.

El programa "Lanata sin filtro" puso al aire escuchas telefónicas ordenadas por el ex juez Norberto Oyarbide entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013 sobre Grondona, en el marco de una investigación por una "cueva" financiera donde se lavaba dinero de pases de jugadores de fútbol.

En esos audios, Tinelli -siempre de gran relación con Grondona- le pidió al ex presidente de la AFA ​elegir a dedo árbitros y horarios de partidos en 2013. El primero, del 4 de junio de 2013 a las 11:56, es en la previa a un partido entre Argentinos Juniors (dirigido por Ricardo Caruso Lombardi y San Lorenzo).

"Segura (Luis, presidente de Argentinos) está rompiendo los huevos, van a pedir seguro a Ceballos. Y va a buscar los amigos de Caruso. Ceballos, alguno de esos. Yo no quiero que me diriga Ceballos. Yo, la verdad, lo que le quería decir que nos diriga el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él dice que Delfino no sé qué mierda es hincha de San Lorenzo, jamás en mi vida me enteré que Delfino es hincha de San Lorenzo. O sino, uno que garantice. Pompei, por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Ceballos y se arme un escándalo en la cancha de San Lorenzo", sostuvo Tinelli en uno de sus audios.

Otro audio es en la previa al partido que San Lorenzo le ganó 1 a 0 con gol de Correa a Independiente, resultado que decretó el descenso del "Rojo" a la B Nacional. Tinelli expresó: "Ahí hablé con (Javier) Cantero. Dice que usted había sugerido (Silvio) Trucco. A mí Trucco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino que Cantero no tiene problema, en el partido con Independiente?". Grondona, lo tranquilizó: "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?". Finalmente, dirigió Silvio Trucco.