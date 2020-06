Franceschi propone a las elecciones en Belgrano para el 1 de agosto

Hay algo de certezas y horizonte claro en el panorama institucional de Belgrano: de acuerdo a las expresiones del presidente Jorge Franceschi, las elecciones en el club serán el 1 de agosto. Todo esto sujeto a la aprobación del COE y del Ministerio de Salud de la provincia, y luego quedará la otra polémica con respecto al padrón de socios autorizados para votar.

"Voy a convocar elecciones para el 1º de Agosto. Ya tengo todo preparado. El 1º de Agosto va a haber elecciones en Belgrano", dijo Franceschi en Radio Impacto.

[URGENTE] El 1° de agosto serán las elecciones de #Belgrano: lo acaba de confirmar el presidente Jorge Franceschi en @impactodeport pic.twitter.com/S11XmFgyQD — XDXT (@SomosxDxT) June 29, 2020

"Hay gente muy buena en ambas agrupaciones. Pero a mí no me gusta que la política partidaria entre a los clubes. Y yo veo que en ese discurso agresivo entra la política partidaria", agregó Franceschi en referencia al contexto eleccionario donde dos listas competirán en las urnas: "Primero Belgrano" con el ex delantero e ídolo Luis Artime a la cabeza, y "Siempre Belgrano", con el liderazgo del ex gerenciador y presidente Armano Pérez.

Restará conocer detalles de IPJ sobre el padrón a utilizar, aunque la directora Verónica Sainz declaró que a raíz del aislamiento y la cuarentena por riesgo de contagio de Covid 19, se tendrá en cuenta el padrón de socios al día en marzo, que alcanza a 17 mil abonados. Y a su vez se procederá con el tratamiento en la Asamblea con los ejercicios de Memoria y Balance que llevan ya más de un año y tres meses vencidos, tras su anterior reprobación en marzo del año pasado.