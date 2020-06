"A esas personas no las moviliza otro sentimiento más que el odio"

Desde Devenir Diverse repudiaron el ataque y la vandalización a la bandera de la Diversidad y la destrucción de la placa conmemorativa que colocó la Municipalidad de Córdoba en el mástil del Parque Sarmiento con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo.

“Aquí no hay dos derechos en disputa. Nada más lejos que eso. De un lado, un grupo minoritario de personas ha decidido violar una resolución legítima de las instituciones democráticas locales. Una decisión que viene a reparar simbólicamente décadas de invisibilización de un grupo social vulnerado por la discriminación y la violencia social y estatal. A esas personas no las moviliza otro sentimiento más que el del odio hacia quienes vivimos nuestras vidas por fuera de los mandatos del héterocispatriarcado. Una posición peligrosa y profundamente antidemocrática en tanto supone la supresión del otro. Allí no radica ningún derecho. Allí sólo hay odio, cobardía y autoritarismo”, remarcaron desde el colectivo.

ESTO ES ODIO

Rompieron la placa por el #Orgullo2020 #LGBTIQ que colocó la @MuniCba en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba. pic.twitter.com/UzxW6TW7Uu — Andrés Ferreyra (@andyferreyra) June 28, 2020

En ese mismo sentido, lamentaron “el uso político de los veteranos de Malvinas durante los hechos vandálicos que terminaron con la destrucción de la placa conmemorativa y el intento por bajar nuestra bandera”. “El reclamo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas es un reclamo que compartimos y enarbolamos como propio. Porque también pusimos combatientes y muertos en esa guerra infame. Y porque a pesar de que algunos quisieran que no sea así, somos parte de esta gran Nación. Al odio y el autoritarismo seguiremos respondiendo con amor y más democracia”, remarcaron este domingo a través de un comunicado.

Finalmente, agradecieron la decisión política del intendente Martín Llaryora de disponer que la bandera del orgullo LGBTIQ flamee en el mástil del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.

Noticia relacionada: