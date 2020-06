El PO-FIT apoyó el pedido de las trabajadoras domésticas autoconvocadas

Durante este viernes, desde la banca del Partido Obrero- Frente de Izquierda, la legisladora Soledad Díaz García difundió un comunicado acompañando a las empleadas domésticas autoconvocadas de Córdoba que realizaron una presentación ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en reclamo de un protocolo de bioseguridad y condiciones de trabajo.

Al respecto Díaz García, legisladora por el Frente de Izquierda, señaló: “La presentación fue realizada en representación de un vasto colectivo de trabajadoras domesticas auto convocadas frente a los numerosos atropellos que vienen padeciendo desde que comenzó la emergencia sanitaria por coronavirus. Muchas han sido despedidas, no les han abonado salarios, las que accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia les fue descontado del salario, e incluso han llegado a modificarles la categoría laboral para hacerlas volver al trabajo. Ahora, desde el 11 de junio el COE ha establecido un protocolo de bioseguridad sin su participación ni consulta alguna, que encima las empleadoras ni siquiera respetan".



“Este protocolo impone una serie de obligaciones y deberes solo a la parte trabajadora, pero ninguna los empleadores. Plantea no usar el transporte público, pero no obliga al empleador a pagar los gastos de traslado, tampoco los gastos que implican los elementos de higiene personal y la indumentaria de trabajo compuesta de múltiples cambios de ropa y calzado en el marco de las tareas laborales a realizar. Se trata de condiciones agraviantes para el sector extensamente mayoritario que compone la categoría cuarta con un salario mensual de $ 17.758,50 por debajo de la línea de pobreza", expresó la legisladora.

Asimismo, informó que el Partido Obrero- Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley en la Legislatura, para que se "garantice la registración de todas las trabajadoras, el salario igual al costo de la canasta familiar y todas las condiciones laborales", en apoyo a la lucha del colectivo de trabajadoras autoconvocadas.

Empleadas domésticas autoconvocadas de #Cordoba se organizan y con una nómina de 450 adherentes presentan reclamo ante el COE por condiciones laborales, viáticos, kit de bioseguridad e indumentaria de trabajo. Salarios y que se respete la categoría laboral . Todo nuestro apoyoâÂœŠ pic.twitter.com/BBHZiBT9uU — Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) June 26, 2020

