Brunetta: "De Boca se comunicaron con mi representante y con Godoy Cruz"

El ex Belgrano confesó que desde el "Xeneize" no hablaron con él pero sí con su entorno.

Brunetta en sus tiempos "piratas". Su rendimiento no fue el que mostró en Godoy Cruz la última temporada. - Foto/Archivo.

Juan Brunetta en Godoy Cruz tuvo un mejor rendimiento que el demostrado con la casaca de Belgrano y su nombre empezó a rumorearse en los medios porteños para los equipos grandes.

El volante ofensivo en dialogo con el programa radial El Show de Boca, reconoció: “Personalmente yo no hablé con nadie de Boca pero sé que se han comunicado con mi representante y con Godoy Cruz para hablar sobre mi contrato, después de eso no supe nada más. Boca es un club enorme que sin dudas seduce muchísimo”, aseguró.

Además, el futbolista del "Tomba" contó una anécdota con Juan Román Riquelme: “Un día en Casa Amarilla, me encontré a Román, estaba enojado por algo e igualmente se sacó una foto conmigo. La foto la tengo en casa, es un recuerdo hermoso, no voy a descubrir nada si hablo de lo que fue como jugador”.

Con respecto a todo lo que le costó llegar a afianzarse en la élite del fútbol, Brunetta confesó: “A mí siempre me tocó pelearla en todos los clubes. Aprendí que el fútbol te va formando el camino y es complicado, te pone en situaciones en las que tenés que adaptarte, no te queda otra. Hoy en día estoy cómodo y muy bien en Godoy Cruz, pero si me llega alguna oferta de parte de Boca o River, sería una gran oportunidad para pegar el gran salto”.