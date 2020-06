Kempes: “El único argentino campeón mundial, goleador y mejor jugador soy yo”

El cordobés Mario Alberto Kempes recordó este jueves el título de la Selección argentina en el Mundial de 1978, al cumplirse 42 años de la consagración, y abrió un debate al afirmar que él es "el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador" del certamen más importante a nivel futbolístico.

"El periodismo debería ponerme en el lugar que crea, yo me siento en la mesa que me quiero sentar. No tengo obligación de estar en la mesa con (Lionel) Messi y (Diego) Maradona", comenzó el "Matador" en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

Y añadió: "Con el perdón del periodismo, ellos dos fueron monstruos, pero el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador de un Mundial, soy yo. No me gusta decirlo, pero como me han jodido demasiado, lo tengo que decir. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada".

En la misma línea, Kempes continuó: "Le dimos alegrías no sólo a la gente que le gustaba el fútbol, sino a los que vivieron y sufrieron el Mundial por todo lo que pasaba. Yo veo esa estrellita a la distancia y pienso en los muchos valientes que tuvimos que aguantar muchas cosas".

En cuanto al contexto que se vivía a nivel nacional por la última dictadura cívico-militar, el ex futbolista se mostró en contra de los cuestionamientos hacia el plantel y la obtención de la Copa.

"Los del 78 somos mucho más valorados fuera de casa, pero eso ocurre porque vincularon lo que ocurrió en el país con nosotros y la realidad es que, salvo las familias de los damnificados, nadie sabía lo que ocurría", concluyó.

El 25 de junio de 1978, Argentina se convirtió por primera vez en campeón del mundo con un triunfo por 3 a 1 frente a Holanda, con dos goles de Kempes.

Fuente: NA