Caruso Lombardi anunció licencia del plantel, pero la dirigencia lo desmiente

Polémica en puerta. Es que hay versiones cruzadas entre las informaciones internas en Belgrano y que termina comprometiendo las relaciones entre la dirigencia, el plantel y el DT Ricardo Caruso Lombardi. Es que el entrenador salió a anunciar muy suelto y convencido la decisión de licenciar al plantel por tres semanas, por diversas razones, aunque después desde la comisión salieron a corregir y desmentir sus expresiones.

"Lo decidimos ayer con los dirigentes que le daremos tres semanas de licencia. Me preocupa la salud, el fútbol va y viene. Hablé con los dirigentes ellos están ocupados con los contratos que se renuevan el 30 de junio. No hablamos de las incorporaciones", comentó Caruso Lombardi.

"Ayer decidimos con los dirigentes que le daremos 'tres semanas de licencia' al Plantel. El fútbol va y viene. Lo que nos preocupa es la Salud. No hablamos de incorporaciones". pic.twitter.com/9fC2vRK1tk — ALoBelgrano en Radio 👕📻 (@alobelgranoFM) June 18, 2020

La dirigencia una vez conocida la información y sorprendidos a la vez, hizo su descargo, aclarando su postura, y sobre todo, negando enfáticamente esa realidad: "Desde el Club Atlético Belgrano queremos remarcar que su plantel profesional sigue entrenando como siempre a las órdenes del PF Micciulli y que no hubo ninguna modificación respecto al plan de trabajo ni licencia alguna en nuestros jugadores. Desde ya muchas gracias. Prensa del Club Atlético Belgrano".

¿Y entonces? La intención de concretar la licencia podría tener impacto en la necesidad de recortar erogaciones, aunque no quedaba claro si era para interrumpir los contratos que vencen el 30 de junio y llegar a un arreglo o para un nuevo acuerdo pasada esa fecha.

Caruso Lombardi siguió después explicando el panorama general de Belgrano y el plantel: "Hago charlas de zoom para los jugadores, están podridos. ¿Sabés lo que es para un chico que no puede salir a correr? No comen bien, no entrenan de la mejor manera por falta de espacio".

"Desde el Club Atlético #Belgrano queremos remarcar que su plantel profesional sigue entrenando como siempre a las órdenes del PF Micciulli y que no hubo ninguna modificación respecto al plan de trabajo ni licencia alguna en nuestros jugadores".Comunicado oficial de la dirigencia — Federico Jelic (@fedejelic) June 18, 2020

"El problema es que no hay una respuesta sobre las nueve fechas que quedan. Lo ideal sería debatir, pero también tienen que tener ganas de escuchar. Yo lo veo complicado que el fútbol vuelva antes de fin de año. Todos los días aparece algo nuevo, te dicen que la semana que viene es la peor y así", opinó.