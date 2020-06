Este sábado llega el Festival Trans / Travesti FEROZ

Organizan la Casa de Varones Trans y Familias y Casa Comunidad-Espacio de No Violencia "a beneficio de compañerxs trans, en situación crítica por este contexto de pandemia".

La Casa de Varones Trans y Familias junto a Casa Comunidad-Espacio de No Violencia, invitan al Festival Trans / Travesti FEROZ, que será el próximo sábado 13 de junio a partir de las 20 a través del canal de YouTube de Casa Comunidad.

Quienes organizan contaron que "el festival se hace con el objetivo de recaudar fondos para seguir ayudando a compañerxs trans, en situación crítica por este contexto de pandemia".

La grilla del Festival Feroz está compuesta por un grupo de destacadxs artistas trans y travestis de Córdoba: Rayo Gamma, Khan, Matías Grecia, FE, Maka, Dinamita Random, Iñaki y León.

En los intervalos habrá un Slam de Poesía Trans coordinado por Mostro. Y en la previa del Festival, desde las 19, se llevará a cabo la “Charla Entre Casas”, con la participación de Luz Achával, Santiago Merlo y Francisco Berrizbeitia.

Casa Comunidad es un espacio autogestivo de autodefensa feminista, creado desde el Encuentro de Organizaciones, a partir de las situaciones de violencia que viven a diario las mujeres y trans travestis de Córdoba.

"Hace cinco años trabajamos desde los sectores populares de nuestra ciudad y provincia, acompañando a personas en situación de violencia de géneros, brindando apoyo, contención, hospedaje transitorio y asesoramiento legal. Contamos con un equipo de profesionales especializadas que realizan un acompañamiento integral a personas en situaciones puntuales de violencia, en articulación con profesionales de la salud, la psicología, el derecho y el trabajo social. Desarrollamos talleres productivos, actividades culturales, recreativas, educativas y de formación, con el fin de reforzar los lazos comunitarios, imprescindibles para prevenir la violencia machista", cuentan desde Casa Comunidad.

En tanto, que la Casa de Varones Trans es un espacio para recibir y acompañar a varones trans y familias, en sus distintos caminos y procesos de transición. Cuenta con una oficina de administración, trabajo social y asesoría legal. Además, tiene acompañamiento psicológico y enfermería, gestión de emprendimientos, talleres de artes y oficios, zona de entrenamiento, entre otros. El proyecto es autogestivo, sin financiamiento de ningún tipo.

"No ha sido fácil, no lo es para ningunx de nosotrxs, saltar la muralla para ser quienes de verdad somos. Emprender este viaje implica un sinfín de situaciones complejas, crecer en una sociedad que segrega y discrimina porque no respondemos a los estereotipos, a la heteronorma, al binarismo ni a las expectativas. Además de encontrarte o encontrarse con pares, nos reciben familias que acompañan a otras familias en los mismos y en nuevos recorridos", destacan desde la Casa de Varones Trans.

Canal de Youtube de Casa Comunidad para ver el Festival: https://www.youtube.com/channel/UCzE97qsdXe92wiMi8Phvm2g







