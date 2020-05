Cci Kiu sigue adelantando los sonidos de La Machine

Con tres singles, el último de ellos publicado este viernes, la cordobesa Cci Kiu tiene todo listo para lanzar su tercer disco como solista, La Machine, que verá la luz a mediados del próximo mes.

Mezclado y co-producido por Tweety Gonzalez en los Estudios El Pie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el material fue craneado en soledad por la Cci Kiu dando como resultado un disco de sonoridades pop que ella misma identifica como el más sincero y transparentes de sus trabajos. “Me parece que hice un disco que me dan ganas de escuchar”, decía hace apenas unos meses en una entrevista publicada en el portal otracanción.com.ar.

“No podía correrme de mi situación de hacedora de esos discos y esas canciones. Siempre le estaba encontrando detalles, siempre los estaba analizando y eso no estaba tan bueno visto en perspectiva. Hay canciones que me encantan y no son discos de los que yo reniegue, pero el plan fue otro esta vez”, señalaba al respecto, recordando el trabajo que había derivado en la edición de sus trabajos anteriores (Permiso para ser yo, del 2015, y Camaleonicx, del 2018).

La Machine saldrá publicado por el sello por Goza Records, y ya cuenta con tres adelantos, todos ellos con un renovado estilo en el que la cantautora que divide su actividad mientras acompaña a Raly Barrionuevo como parte de su banda estable logra recostarse sobre el pop más desprejuiciado y coquetea, sin ningún tipo de prurito, con el universo de la música urbana que marcan el pulso de las nuevas generaciones artísticas de nuestro continente.

Decime yes, Tajo y La libertad pasar, son los nombres de esos adelantos que ya se pueden escuchar en las plataformas de streaming musical disponibles en todo el país. La última de esas tres canciones, de hecho, ya forma parte de otra novedad con marca cordobesa que logró lanzarse con la ayuda del sello que dirige Barbi Recanati. Se trata de Modo Avión, el disco de Gol, el dúo electrónico que unió a Cci Kiu con Belén Disandro y que desde el pasado 25 de mayo tiene su único disco girando alrededor del mundo.